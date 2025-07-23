愛心便當也要錢 英國女向老公收400元餐費被網路罵翻

英國一位人妻每天替老公準備愛心便當，但這個本該是溫馨的舉動卻掀起網路兩派論戰。原來是因為女子雖然替老公準備便當，每個便當卻要收費10英鎊（約新台幣400元），讓網友批評太過計較。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名人妻芮（Rae）在TikTok上分享一段影片，影片中她一邊準備一份精緻的便當，一邊分享她對於備餐的看法。芮表示，每天中午她雖然給丈夫帶便當，但要跟老公收費10英鎊，因為她覺得這是她應得的。

芮說，如果老公不吃她的便當，一樣要花10鎊去買麥當勞或其他餐點，「既然把錢花在陌生人身上，還不如花在自己老婆身上」。她也強調，丈夫並沒有因此不滿或抱怨，這麼做是「雙贏」，因為「老公吃得開心，我也賺得開心。」

芮除了要照顧丈夫之外，還有兩個孩子，而且還一邊在經營TikTok帳號。她坦言要每天想新菜色其實頗具挑戰，但和丈夫之間的「便當收費協議」讓她覺得被尊重，也覺得自己的付出被看見、認可。

雖然芮跟丈夫都很習慣這樣的運作模式，但「親夫妻明算帳」在網路上還是掀起一番討論。有網友認為，如果真的愛另一半就不該跟對方收錢，「既然都要付錢我幹嘛不吃外面？」、「太計較了吧！」不過也有另一派網友認為，雖然一樣要付錢，但太太做的便當更健康豐盛，也有網友說就算收錢，丈夫娶到這麼用心的太太依然還是「賺到」啦。