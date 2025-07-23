另類提早退休？ 38歲女租屋搬進養老院一年：過得比誰都快樂

澳洲墨爾本一名38歲女子在分手後做了一個嚇壞眾人的決定，她搬進養老村，毅然決然和長輩們一起生活。本來只打算短住幾個月的她，卻不知不覺住了一年，而且近日受訪她不但沒有後悔，反而認為這是她做過最棒的決定。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，這名女子不願透露自己的姓名，只說是在分手後搬進養老村。她表示，本來她和伴侶一起租了一層公寓，但分手後只能搬走，雖然她曾經試過住在Airbnb一邊找房子，卻始終找不到價位合理又滿意的房源。

某天她去探望住在養老村的阿姨，阿姨告訴她養老村有間空房，甚至提議她乾脆搬進去試試，於是女子便半信半疑地展開「提早退休」的養老生活。女子說，養老村非常安靜，步調也很慢，沒有人沉迷科技產品，對她的心理健康很有幫助。

她雖然本來只打算將養老院當過渡時期的住處，現在卻已經把那裡當成家了。女子居住的養老村是一棟公寓，不僅周遭環境宜人，房租也非常親民。她的住處是兩房一廳，每月含服務費只要500元澳幣（約新台幣9,600元），相較於墨爾本市區平均租金2800澳幣（約新台幣54,000元），簡直是天壤之別。

女子的日常生活也跟著「老化」，她早上會在鄰居播放的老歌中起床，喝咖啡、讀報紙、出門散步，每週三還和其他長輩固定舉辦賓果之夜。她也常常坐在門廊與鄰居閒聊，聽長輩們回憶往事。

雖然有些人認為她「太年輕就躺平」，家人也不太理解她的做法，但女子表示自己短期內不會搬走，甚至認為這段經歷改變她對老年的看法，發現就算變老還是可以做自己、交朋友，也能培養興趣並幫助他人。