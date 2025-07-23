快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

另類提早退休？ 38歲女租屋搬進養老院一年：過得比誰都快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
女子搬進養老村，常跟年長的鄰居一起閒聊話家常。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子搬進養老村，常跟年長的鄰居一起閒聊話家常。示意圖，非當事人。圖／ingimage

澳洲墨爾本一名38歲女子在分手後做了一個嚇壞眾人的決定，她搬進養老村，毅然決然和長輩們一起生活。本來只打算短住幾個月的她，卻不知不覺住了一年，而且近日受訪她不但沒有後悔，反而認為這是她做過最棒的決定。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，這名女子不願透露自己的姓名，只說是在分手後搬進養老村。她表示，本來她和伴侶一起租了一層公寓，但分手後只能搬走，雖然她曾經試過住在Airbnb一邊找房子，卻始終找不到價位合理又滿意的房源。

某天她去探望住在養老村的阿姨，阿姨告訴她養老村有間空房，甚至提議她乾脆搬進去試試，於是女子便半信半疑地展開「提早退休」的養老生活。女子說，養老村非常安靜，步調也很慢，沒有人沉迷科技產品，對她的心理健康很有幫助。

她雖然本來只打算將養老院當過渡時期的住處，現在卻已經把那裡當成家了。女子居住的養老村是一棟公寓，不僅周遭環境宜人，房租也非常親民。她的住處是兩房一廳，每月含服務費只要500元澳幣（約新台幣9,600元），相較於墨爾本市區平均租金2800澳幣（約新台幣54,000元），簡直是天壤之別。

女子的日常生活也跟著「老化」，她早上會在鄰居播放的老歌中起床，喝咖啡、讀報紙、出門散步，每週三還和其他長輩固定舉辦賓果之夜。她也常常坐在門廊與鄰居閒聊，聽長輩們回憶往事。

雖然有些人認為她「太年輕就躺平」，家人也不太理解她的做法，但女子表示自己短期內不會搬走，甚至認為這段經歷改變她對老年的看法，發現就算變老還是可以做自己、交朋友，也能培養興趣並幫助他人。

租屋 澳洲 養老院

延伸閱讀

戀上鐵窗情人 挪威女追愛到美國監獄原地訂婚

別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

印度男「自肥成親」讓兒媳變妻子 搜刮家產金飾私奔

影／22歲女大生罹罕病「胸部狂漲」 手術後恢復感動痛哭

相關新聞

另類提早退休？ 38歲女租屋搬進養老院一年：過得比誰都快樂

澳洲墨爾本一名38歲女子在分手後做了一個嚇壞眾人的決定，她搬進養老村，毅然決然和長輩們一起生活。本來只打算短住幾個月的她，卻不知不覺住了一年，而且近日受訪她不但沒有後悔，反而認為這是她做過最棒的決定。

影／愛慕者婚禮告白「新娘到底哪裡比我好」 新郎尷尬搶麥全都錄

婚禮本該是新人留下美好回憶的時刻，但美國一名新郎卻活生生看見惡夢在眼前上演。原來一名疑似愛慕新郎許久的女子，趁機跑上舞台告白，甚至還難過泣訴：「我到底哪一點比她差？」讓現場氣氛尷尬到極點。

愛心便當也要錢 英國女向老公收400元餐費被網路罵翻

英國一位人妻每天替老公準備愛心便當，但這個本該是溫馨的舉動卻掀起網路兩派論戰。原來是因為女子雖然替老公準備便當，每個便當卻要收費10英鎊（約新台幣400元），讓網友批評太過計較。

離婚後太傷心！泰國男整個月不進食只喝酒 最終命喪酒瓶堆

泰國一名男子疑似因情傷太過傷心，連續一個多月滴水未沾，只靠啤酒過活。由於他這段時間完全沒有進食，最後倒臥在空酒瓶堆不幸身亡。

不滿酒店員工！日男報復狂訂580間房無故取消 損失達1700萬日圓

任何人入住酒店，當然想獲得最優質服務。日本1名28歲男子以不同假名，向1間酒店狂訂258間客房，然後無故取消，藉此擾亂酒店業務，酒店報警求助，警方經調查後作出拘捕。被捕男子否認罪行，警方初步相信有人懷疑早前入住該間酒店，卻不滿員工服務，於是決定報復

為爸爸按摩！獸父喝令8歲女全裸2次企圖性侵 隱瞞8年終判入獄

新加坡發生獸父企圖性侵親生女兒案件。該1名男子在家中吩咐年約8歲女兒入房，要求為他按摩下體，其後喝令女兒脫光衣服，並2次嘗試性侵女兒，但最終沒有得逞。事件隱瞞約8年後，受害人見到父母發生口角，終爆出當年險遭性侵一事。男子獸行曝光後被捕兼告上法庭，最終被判入獄5年6個月，以及打鞭6下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。