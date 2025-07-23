快訊

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

台師大女足抽血案延燒 檢調約談4參與研究在學生「不包含簡奇陞」

離婚後太傷心！泰國男整個月不進食只喝酒 最終命喪酒瓶堆

聯合新聞網／ 綜合報導
男子借酒澆愁不吃飯，最後不幸喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子借酒澆愁不吃飯，最後不幸喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

泰國一名男子疑似因情傷太過傷心，連續一個多月滴水未沾，只靠啤酒過活。由於他這段時間完全沒有進食，最後倒臥在空酒瓶堆不幸身亡。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在羅勇府班昌區（Ban Chang）， 44歲的男子南翁薩（Thaweesak Namwongsa）在家中癲癇發作、陷入昏迷，家人趕緊請救護人員到場協助。不過當醫護人員到場時，南翁薩已經當場死亡。

南翁薩16歲的兒子透露，父親離婚後情緒一直都很低落，已經將近一個多月完全不吃東西，只喝啤酒維生。他的兒子傷心地告訴警方，自己每天放學回家都幫父親煮飯，但父親就是什麼都不肯吃。

醫護人員進到房間救治時，被眼前的景象給嚇壞了。整間臥室地板擺滿了空酒瓶，只留一條狹窄通道進出。這些瓶子排得整整齊齊，彷彿成了南翁薩生活的一部分。

兒子接受調查時表示，南翁薩沒有病史，可能是離婚後情緒低落，才選擇借酒澆愁。雖然啤酒含有熱量，但根本沒有身體所需的營養素，長時間只靠啤酒維生，可能引發營養不良、肝臟損傷與電解質失衡，嚴重時甚至致命。

專家警告，啤酒絕對不能代替正餐，雖然歷史上有些以水或以酒代餐的例子，但那些都是非常極端的作法，民眾不應隨意模仿。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

戀上鐵窗情人 挪威女追愛到美國監獄原地訂婚

別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

印度男「自肥成親」讓兒媳變妻子 搜刮家產金飾私奔

影／22歲女大生罹罕病「胸部狂漲」 手術後恢復感動痛哭

相關新聞

離婚後太傷心！泰國男整個月不進食只喝酒 最終命喪酒瓶堆

泰國一名男子疑似因情傷太過傷心，連續一個多月滴水未沾，只靠啤酒過活。由於他這段時間完全沒有進食，最後倒臥在空酒瓶堆不幸身亡。

不滿酒店員工！日男報復狂訂580間房無故取消 損失達1700萬日圓

任何人入住酒店，當然想獲得最優質服務。日本1名28歲男子以不同假名，向1間酒店狂訂258間客房，然後無故取消，藉此擾亂酒店業務，酒店報警求助，警方經調查後作出拘捕。被捕男子否認罪行，警方初步相信有人懷疑早前入住該間酒店，卻不滿員工服務，於是決定報復

為爸爸按摩！獸父喝令8歲女全裸2次企圖性侵 隱瞞8年終判入獄

新加坡發生獸父企圖性侵親生女兒案件。該1名男子在家中吩咐年約8歲女兒入房，要求為他按摩下體，其後喝令女兒脫光衣服，並2次嘗試性侵女兒，但最終沒有得逞。事件隱瞞約8年後，受害人見到父母發生口角，終爆出當年險遭性侵一事。男子獸行曝光後被捕兼告上法庭，最終被判入獄5年6個月，以及打鞭6下。

健身意外！巴西男負重深蹲失手 140公斤槓鈴壓下雙腿秒變形骨折

使用健身器材時絕對要小心謹慎！巴西早前發生1宗健身意外，當地1名23歲體育生在使用「史密斯機」進行槓鈴深蹲訓練時，疑因力有不及，未將槓鈴完全固定好，致使140公斤重的槓鈴瞬間墮下。他慘被壓至雙腿骨折，由友人送院治療。

殘忍！男子和繼姐屢發生關係致懷孕產子 山上活埋嬰兒連胎盤被捕

常說「虎毒不吃兒」，不過馬來西亞日前發生因意外和繼姐產子，再狠心殺嬰事件。當地1名男子與繼姐多次發生性關系，導致女方懷孕產下1名男嬰，不過他竟然狠下心腸，待對方產後便在山上挖坑活埋初生嬰兒。有民眾事後發現泥土有被挖掘痕跡感到可疑，報警繼而揭發事件。當地警方即日已拘捕涉案男子，他承認犯罪，案件將援引《隱瞞嬰兒出生和死亡》罪展開調查。

影／女遊客土耳其買冰淇淋遭性騷擾 店員將甜筒插入「事業線」

綜合外媒報導，一名女遊客到訪土耳其伊斯坦堡，在逛市場期間去了買土耳其冰淇淋，但過程卻遭到店員的性騷擾。從女遊客分享的影片可見，店員用手直接將甜筒塞入她的胸部。女遊客一臉錯愕不知道該如何反應，她事後在網上分享這段不愉快經歷。這位店員因涉嫌性騷擾，他的店鋪已被查封。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。