離婚後太傷心！泰國男整個月不進食只喝酒 最終命喪酒瓶堆

泰國一名男子疑似因情傷太過傷心，連續一個多月滴水未沾，只靠啤酒過活。由於他這段時間完全沒有進食，最後倒臥在空酒瓶堆不幸身亡。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在羅勇府班昌區（Ban Chang）， 44歲的男子南翁薩（Thaweesak Namwongsa）在家中癲癇發作、陷入昏迷，家人趕緊請救護人員到場協助。不過當醫護人員到場時，南翁薩已經當場死亡。

南翁薩16歲的兒子透露，父親離婚後情緒一直都很低落，已經將近一個多月完全不吃東西，只喝啤酒維生。他的兒子傷心地告訴警方，自己每天放學回家都幫父親煮飯，但父親就是什麼都不肯吃。

醫護人員進到房間救治時，被眼前的景象給嚇壞了。整間臥室地板擺滿了空酒瓶，只留一條狹窄通道進出。這些瓶子排得整整齊齊，彷彿成了南翁薩生活的一部分。

兒子接受調查時表示，南翁薩沒有病史，可能是離婚後情緒低落，才選擇借酒澆愁。雖然啤酒含有熱量，但根本沒有身體所需的營養素，長時間只靠啤酒維生，可能引發營養不良、肝臟損傷與電解質失衡，嚴重時甚至致命。

專家警告，啤酒絕對不能代替正餐，雖然歷史上有些以水或以酒代餐的例子，但那些都是非常極端的作法，民眾不應隨意模仿。

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