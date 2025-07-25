名字太怪「求職被當惡作劇」！日男透露取名原因：這場合超級加分

根據日媒「文春Online」報導，今年 27 歲、曾以「寺內はっぴぃ（Happy）」這個名字登上電視節目而引發關注的男子，分享了自己從小因為「太有特色」的名字，所經歷的酸甜苦辣。從小被叫「Happy」、面試時還被懷疑身份，他坦言這個名字有過困擾，但從未因此責怪父母，反而漸漸學會用這個名字傳達自己的個性。

寺內表示，自己的名字來自父母「孩子平安出生就很快樂」的心情，全名就叫「はっぴぃ（Happy）」。但從小學高年級開始，他逐漸意識到自己名字的特別，並因為「你看起來一點也不 Happy」這類嘲諷被同學調侃。有趣的是，連國外老師在英語課聽到「Happy」這個名字時都會一臉驚訝的看著他。有時雖然覺得不太舒服，但他說「並沒有真的因此受傷，甚至有人來跟我交朋友」。

步入社會後，「Happy」這個名字也讓他吃了些苦頭。例如求職面試時，有公司懷疑他是惡作劇，到了面試現場，面試官都沒出現，還等了二十分鐘。「當然後來我就婉拒那份工作了。」他笑說。而最困擾他的場合，竟是告別式。「在奠儀或花籃上寫『寺內はっぴぃ』會不會被誤會我在開玩笑？」他坦言，有些場合無法輕鬆看待。

雖然仍有部分年長者對「特殊名字」存有偏見，但他也觀察到，年輕世代對這類名字接受度高得多。他說：「喜事上我的名字超級加分，寫在紅包上就很有節慶感！」現在他跑業務時，辨識度也是一百分。對此，他說：「名字是爸媽送的第二個禮物，我很珍惜。」