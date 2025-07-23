不滿酒店員工！日男報復狂訂580間房無故取消 損失達1700萬日圓

任何人入住酒店，當然想獲得最優質服務。日本1名28歲男子以不同假名，向1間酒店狂訂258間客房，然後無故取消，藉此擾亂酒店業務，酒店報警求助，警方經調查後作出拘捕。被捕男子否認罪行，警方初步相信有人懷疑早前入住該間酒店，卻不滿員工服務，於是決定報復，警員在被捕男子的智能手機和其他電子裝置發現其他紀錄，不排除有人在其他日子作出預訂，前後總共涉及超過580間客房，造成1,700萬日圓（約340萬台幣）損失。

被捕男擔任臨床檢驗技師

日媒於7月報道，28歲涉案男子佐貫純希來自島根縣出雲市，本身在島根大學附屬醫院擔任臨床檢驗技師。

酒店發現大量客房遭到取消

2024年12月16至19日期間，東京大田區羽田機場附近1間酒店發現有258間客房一早被人預訂，但突然臨時取消，不但收不到款項，而且難以臨時吸引到其他人入住，造成龐大損失，職員懷疑有人有預謀犯案，於是報案。

造成1,700萬日圓損失

警方經調查後，2025年7月16日以涉嫌詐騙、妨礙營業等罪名拘捕佐貫，初步相信佐貫2024年12月16至19日工作期間，使用醫院電腦31次使用不同假名和電子郵件地址犯案。警員在其智能手機及其他電子裝置發現其他訂房紀錄，事後一樣取消沒有入住，總共涉及超過580間客房，令到酒店蒙受1,700萬日圓（約340萬台幣）損失。

被捕男案發前曾入住 投訴酒店員工

佐貫一度保持緘默，其間他否認犯案，聲稱「從未輸入虛假資料訂房，不知道自己為什麼被逮捕」，警方發現佐貫2024年11月曾經入住涉事酒店，當時曾經投訴過酒店員工，但他指「從未在該間酒店遇到任何問題」，警方正調查是否有人不滿員工服務而報復。

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文章授權轉載自《香港01》