為爸爸按摩！獸父喝令8歲女全裸2次企圖性侵 隱瞞8年終判入獄

新加坡發生獸父企圖性侵親生女兒案件。該1名男子在家中吩咐年約8歲女兒入房，要求為他按摩下體，其後喝令女兒脫光衣服，並2次嘗試性侵女兒，但最終沒有得逞。事件隱瞞約8年後，受害人見到父母發生口角，終爆出當年險遭性侵一事。男子獸行曝光後被捕兼告上法庭，最終被判入獄5年6個月，以及打鞭6下。

企圖無套性侵未能得逞

當地媒體於今年7月報道，事發於2016年至2017年其中1天，當時只有男被告和年約8歲的女兒在組屋家中，被告叫女兒入房為他按摩，女童以為按摩頸部等位置，於是依言進入臥室。被告吩咐女兒關門，繼而要求她脫光衣服，他自己脫下短褲和內褲，之後躺在床上，要求女兒為他按摩下體，女童完成按摩後，被告繼續躺床，甚至企圖無套性侵女兒，但沒有得逞。

戴上避孕套再次嘗試性侵女兒

被告沒有理會女兒嚎哭，戴上避孕套再次試圖性侵，但最終未能得逞，便唯有放棄，但在受害人穿衣離開前，命令她不得將事情告知給任何人，受害人亦因感到害怕，所以從來沒有對外求助。

父母爭執 受害人透露當年險遭性侵

大約8年後、即是2024年4月，受害人的父母因財務問題而發生爭執，她不滿被告對待母親方式，事後傳送短訊向母親傾訴自己當年險遭性侵一事，獸父獸行才被揭發。

媒體不得報導可能洩露受害人身份資料

現年49歲男被告面對1項企圖強姦和1項抵觸《兒童與青少年法令》罪名，他承認企圖強姦罪，另1項則交由法官下判時納入考慮，即使受害人現年17歲，但法官為了保護受害人，下令媒體不得報導任何可能洩露其身份的訊息，包括被告姓名。

男被告被判入獄5年6個月以鞭刑6下

法官7月11日判刑時指出，所謂的「家」應該是1個有父母保護、讓孩子感到安全的地方，但被告從保護者變成加害者，是加重刑罰的因素，判處入獄5年6個月，以及鞭刑6下。被告立即表示自己脊椎受傷，醫生曾指他不適合工作，詢間自己是否仍要接受鞭刑，法官指出監獄施行鞭刑前，會了解其身體狀況。

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文章授權轉載自《香港01》