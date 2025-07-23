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殘忍！男子和繼姐屢發生關係致懷孕產子 山上活埋嬰兒連胎盤被捕

香港01／ 撰文：桃樂斯
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

常說「虎毒不吃兒」，不過馬來西亞日前發生因意外和繼姐產子，再狠心殺嬰事件。當地1名男子與繼姐多次發生性關系，導致女方懷孕產下1名男嬰，不過他竟然狠下心腸，待對方產後便在山上挖坑活埋初生嬰兒。有民眾事後發現泥土有被挖掘痕跡感到可疑，報警繼而揭發事件。當地警方即日已拘捕涉案男子，他承認犯罪，案件將援引《隱瞞嬰兒出生和死亡》罪展開調查。

綜合馬來西亞媒體報道，事發於7月17日（周四）上午10時許，金馬侖警方接獲民眾報案，指在甘榜區山上一處靠近公共蓄水槽的泥地上，發現泥土有被人挖掘的痕跡，覺得可疑於是報警求助。

和繼姐發生關係致產子　男子活埋嬰兒被捕

警方到場調查，翻開泥土後發現一具以白布包裹的男嬰屍體，並於當天下午5時30分拘捕一名涉案男子。經初步調查後發現，疑犯曾多次與其繼姐發生性關係，意外導致對方懷孕產子，他被捕後亦承認將初生嬰兒帶到山上，連同胎盤活埋坑內。

被捕男子承認罪行　警援引《隱瞞嬰兒出生和死亡》罪調查

當地警方目前已充公其用於挖土埋葬男嬰的工具，當中包括鋤頭和鐵鏟，並援引刑事法典第318條文《隱瞞嬰兒出生和死亡》罪展開調查。警方呼籲民眾不要針對事件做出任何揣測，以免造成社區不安，甚或影片警方調查，同時呼籲民眾若掌握任何相關訊息，應直接聯繫警方。

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文章授權轉載自《香港01》

活埋 嬰兒 死亡 性關係 馬來西亞

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