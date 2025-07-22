影／女遊客土耳其買冰淇淋遭性騷擾 店員將甜筒插入「事業線」

綜合外媒報導，一名女遊客到訪土耳其伊斯坦堡，在逛市場期間去了買土耳其冰淇淋，但過程卻遭到店員的性騷擾。從女遊客分享的影片可見，店員用手直接將甜筒塞入她的胸部。女遊客一臉錯愕不知道該如何反應，她事後在網上分享這段不愉快經歷。這位店員因涉嫌性騷擾，他的店鋪已被查封。

網上影片可見，女遊客在購買冰淇淋時，遭店員直接將甜筒放入其胸部：

Beyoğlu'nda bir dondurmacıyı ziyaret eden turist, uğradığı tacizi paylaştı. pic.twitter.com/U3mQc8rO6Y — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) 2025年7月7日

一名女遊客7月7日在網上論壇Reddit撰文分享這段經歷：「我在伊斯坦堡短暫停留期間，就去貝伊奧盧（Beyoglu）逛市集。

她去買土耳其冰淇淋時，店員居然將甜筒直接塞入她的乳溝（而且不是用棍子，而是用手）。這名女子在論壇發布了事發時的影片。

女遊客表示當時整個人僵住了。她無法作出反應，感到無助，什麼也沒說。她詭異地笑著了一下，掩飾她當時的「不知所措」的震驚情緒。離開那裡後，她才恍然大悟。剛才發生的事讓她震驚。

女遊客指她感到噁心、羞辱、憤怒、悲傷，更讓她生氣的是她當時沒有為自己挺身而出。

因為只是短暫停留，所以她第二天早上就離開伊斯坦堡。她真是氣炸了，因為她什麼也沒做，讓這位男子逍遙法外。

這段影片在社交平台傳出後引起軒然大波，這間冰淇淋店遭到鋪天蓋地的批評，網民紛紛表示「這也太過分了」。

當地政府據報已查封這間冰淇淋店。

在土耳其，有些冰淇淋店職員會和外國遊客或小孩開玩笑。當你購買土耳其冰淇淋的時候，店員不會直接遞給你，對方會讓你想拿卻拿不到，然後又突然給你，或突然收回等，令遊客哭笑不得。這種冰淇淋「惡作劇」已被視為是土耳其冰淇淋店的傳統特色。

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文章授權轉載自《香港01》