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媽媽死去10年！陳屍廁所變白骨 兒子爆藏屍原因：有社恐無法報警

香港01／ 撰文：田中貴
涉案的「垃圾屋」堆滿大量雜物。（AI生成圖片）
涉案的「垃圾屋」堆滿大量雜物。（AI生成圖片）

日本有住宅內發現人類白骨。神戶市灘區1名60歲無業男子在街上因骨折而行走困難，區公所職員見狀便協助將他送院。職員查證後發現男傷者尚有母親，但他一直拒絕多談，職員因擔心對方母親安危，於是報警求助。

警員上門發現調查時，見到男子居所竟已淪為「垃圾屋」，內裏堆滿雜物，更在廁所有1具人類白骨，經DNA檢測後證實是男子的母親，依遺體遺棄罪拘捕死者兒子。男子被捕後表示，母親於10年前過身，但聲稱「自己有社交恐懼症，所以無法報警」，換言之，他任由母親遺體在廁所內腐化變成白骨，警方會繼續調查案件內情。

六旬無業男骨折受傷送院

日媒於今年7月報導，60歲涉案男子宮脇武久目前無業，沒有固定居所，今年5月，宮脇獨自在神戶市灘區鶴甲行走，但明顯走路有困難，剛巧區公所職員在附近，遂協助他送院，醫生證實宮脇骨折。

避談96歲母親惹疑

區公所職員繼續了解宮脇情況，經跟進後，發現宮脇的96歲母親宮脇英子沒有死亡紀錄，但宮脇離奇拒絕談論其母親情況，職員擔心婆婆有不測，於是報案。

警員發現白骨 證實老婦身份

警方翻查宮脇母親住所資料，而警員於6月24日到場時發現儼如「垃圾屋」般堆滿大量雜物，由於無處可入屋，所以調查人員花費不少時間和精力進入單位。到了6月26日，警員驚見廁所內有1具白骨，由於死去多年，所以無法確定死因和年齡，經DNA檢測後證實是宮脇的母親。

被捕男︰有社交恐懼症，無法報案

宮脇涉嫌遺棄屍體罪名被捕，其間宮脇表示，母親大約10年前在廁所沒有呼吸、全身冰冷和沒有反應，自己知道母親過身一事，但因「有社交恐懼症，因此無法報案」，警方正繼續跟進案件，以了解死因，初步排除他殺。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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