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中國男在美矽谷賣醬香餅月賺60萬元 消息指因「無照」被美警方逮捕

香港01／ 撰文：許祺安
7月19日小唐被上銬逮捕。（網傳圖片）
7月19日小唐被上銬逮捕。（網傳圖片）

中國網紅「小唐」在抖音分享美國矽谷（Silicon Valley）擺攤賣醬香餅的生活走紅，他宣稱靠賣醬香餅可月入1萬到2萬美元(約新台幣30萬到60萬元)，曾被陸媒以「勵志企業家」大肆報道，但近日卻傳出他疑因無證經營、違反當局禁令，被洛杉磯警方逮捕，照片在網路上傳播，更登上微博熱搜。

陸媒報道，小唐2022年到美國，憑藉在深圳工廠上班時學會的製作醬香餅手藝，在當地的夜市擺攤吸引了不少當地顧客，小唐的醬香餅單價為60美元(約新台幣180元)，相比中國價格偏高，但可依顧客喜好加辣椒調味，曾被稱讚是「Chinese Pizza」也有不少外國顧客。

小唐也拍片大方分享在海外的創業歷程，他自稱每月收入穩定在1萬美元(約新台幣30萬元)左右，生意火爆時能達2萬美元(約新台幣60萬元)，在抖音、YouTube上累積粉絲超過30萬粉絲。

但近日網路上卻傳出小唐被逮捕的影片。據了解，7月19日傳出在洛杉磯擺攤時被美國警方逮捕，罪名包括無證經營、違反當局禁令，保釋金高達3萬美元(約新台幣90萬元)。

有知情人士透露，小唐沒有合法營業執照、健康證，加上操作時徒手接觸現金後直接揉麵，設備衛生狀況堪憂，其流動攤販模式曾多次遭人舉報，然此前未被嚴格執法。不過網傳的另一個版本是他疑似因騷擾女性而遭到舉報。

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文章授權轉載自《香港01》

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