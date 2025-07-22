尋找高級食材？神秘外籍人潮夜襲東京公園 管理單位急貼告示制止

根據日媒「News-Post Seven」報導，東京多座公園近日深夜出現外籍人士成群大量捕捉蟬的幼蟲，引發民眾不安。尤其在江東區猿江恩賜公園，因目擊者頻傳，公園管理單位緊急張貼中文、韓語等多國警告標語，強調「禁止捕捉」。

據了解，蟬的幼蟲多在夜間爬出地面準備羽化，因行動緩慢，一經發現很容易捕捉。有目擊者指出，這些人士多半在深夜10點以後出現單手拿塑膠袋、無聲無息的行動，在每棵樹木之間翻找，不像一般家庭親子採集昆蟲，會拿著手電筒和昆蟲箱，一邊對話一邊尋找蟬的幼蟲，並期待牠們羽化。這些人會與一般民眾錯開時段，行動顯得異常詭異而神祕。

有民眾親眼看到一名亞洲外籍男性，把他剛放回樹上的蟬幼蟲拿走，這位民眾以日語詢問：「你要做什麼？」但對方回答「聽不懂日文」。這位民眾仍不放棄指了指對方放蟬幼蟲的塑膠袋，並用手做出叉叉的禁止動作，這位男性雖聳聳肩說OK，但仍繼續尋找，讓附近居民感到困擾與不安。

據記者採訪熟悉中國飲食文化的專家表示，在中國部分地區，蟬幼蟲屬於夏季特有高級食材，生鮮狀態價格不斐，捕捉後若轉售，甚至可獲得不錯的收益。「這些人覺得他們不是入侵他人家中庭院，只是在開放的公園裡捕捉，不是做什麼壞事」。

儘管採集行為多半發生於公共空間，不構成侵入民宅，但根據東京都相關條例，在公園內私自採集捕捉動植物屬違規行為。也有網友擔憂此大量捕捉風氣蔓延開來，恐造成蟬群減少，炎夏蟬鳴響起的季節意象，恐因此而消失。