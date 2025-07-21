快訊

50張台積電引爆家族爭產！「1人照顧5人分錢」孝女賣股繳稅挨告

中山女高校長打造文武全才校園 讓學生實踐異想天開

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

健身房慘案！壯漢操肌2分鐘突心臟驟停暴斃 疑運動前喝1飲品所致

香港01／ 撰文：桃樂斯
有男子健身期間突然倒地暴斃，疑事前喝1飲品致心臟驟停喪命。 示意圖／ingimage
有男子健身期間突然倒地暴斃，疑事前喝1飲品致心臟驟停喪命。 示意圖／ingimage

民眾於健身房操練期間不幸暴斃。一名男子到達健身房後，在運動前喝了1杯黑咖啡，然後開始進行上肢訓練，之後再進行三頭肌伸展運動，不過相隔約2分鐘後他突然倒地，在場人士嘗試施救無果，而救護員到場後確認他當場不治。

警方事後將死者遺體送至進行屍檢，初步判斷其死因為心臟驟停。有當地專家分析指，運動前喝黑咖啡本來是無害的，但對於患心臟疾病人士，攝取咖啡因又進行劇烈運動且缺乏熱身下，確實有機會引致心律不整，增加心臟驟停風險。當局未有公布夏爾馬是否患有心臟等疾病，有醫生提醒運動前應要適度熱身，尤其患有慢性疾病者，應先諮詢醫生意見，切勿貿然進行高強度運動。

綜合印度媒體報導，35歲商人夏爾馬（Pankaj Sharma）體重高達175公斤，在過去5個月持續到訪位於法里達巴德（Faridabad）的健身中心操練。事發於7月1日早上近10時，夏爾馬和友人羅希特（Rohit）到達健身房後，他先喝1杯黑咖啡才開始運動。

印度壯漢健身室操肌 2分鐘後突倒地猝死

從健身房監視器拍到畫面可見，夏爾馬最初使用拉力器進行上肢訓練，其後走到健身室較入內位置，再進行三頭肌伸展運動。不過約2分鐘後他突然倒地，在場人士見狀紛紛上前查看，有人之後嘗試往他臉上潑水，試圖讓他甦醒，可惜未能成功，而救護員到場後確認他當場不治。

疑運動前喝黑咖啡致意外

警方事後將夏爾馬遺體送至進行屍檢，初步判斷其死因為心臟驟停。至於黑咖啡是否為致命主因，有當地專家分析指運動前喝黑咖啡，對大多數人來說是無害的，但對於本身患有心臟疾病人士，攝取咖啡因又進行劇烈運動，且在沒有熱身的情況下，確實有機會引致心律不整，繼而增加心臟驟停的風險。

當局未有公布夏爾馬本身是否患有心臟等疾病。事件曝光後，引發大眾關注肥胖人士鍛煉及心臟健康的潛在風險，有醫生提醒運動前應要適度熱身，並留意個人身體狀況，尤其患有慢性疾病者，應先諮詢專業醫生意見，切勿貿然進行高強度運動。

延伸閱讀：

16歲少女性交前「索K」與63歲大叔床戰到一半突抽搐「嘔吐暴斃」

打羽毛球期間突然倒地 中年男急送院暴斃 警調查案件證死因是…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

健身房慘案！壯漢操肌2分鐘突心臟驟停暴斃 疑運動前喝1飲品所致

民眾於健身房操練期間不幸暴斃。一名男子到達健身房後，在運動前喝了1杯…

不配合將前途盡毀！教授以成績要脅提供性服務 女大生投訴無果校內自焚

印度有學生疑長期受教職員性騷擾，向校方求助不果後自焚。當地一名女大學生因不堪長期受學系主任性騷擾，要求她提供性服務，否則會令她「前途盡毀」…

「人生重開機」有望？澳洲女子死後冷凍 盼未來復活

當生命走到盡頭，是否還有機會再次甦醒？澳洲一名女子選擇過世後，將遺體低溫冷凍，盼望未來科學進步，能有機會再度復生。這項聽來近乎科幻的行為，正在新南威爾斯州一處不起眼的小鎮悄悄發生，也再度喚起外界對「人體冷凍技術」的科學與爭議性關注。

戴金屬項鍊闖MRI檢查室 美國男子遭「磁力吸入」傷重不治

不少人做過核磁共振（MRI）檢查，但你知道嗎，這項技術雖然精密、無輻射，卻也因強大磁力潛藏致命風險。美國近日傳出一起罕見意外，一名男子陪同家人到醫院檢查，他因未遵守安全規定、配戴金屬項鍊闖入MRI檢查室，當場遭強大磁力吸入機器，送醫後仍傷重不治。

30歲日男因一事驚覺父親另有其人 母揭真相：不要跟爸爸說

不少港人都對日本女生有幻想，覺得日本女生溫柔體貼，願意照顧家庭。但日本近年對「托卵」（即讓丈夫養與其他男人的孩子）進行激烈討論

Coldplay演唱會捉姦事件 美媒：女主角丈夫為另一企業CEO

英國樂團Coldplay於7月16日在美國波士頓的演唱會意外成為「捉姦」現場，大螢幕剛好拍到已有家室的美國軟件公司Astronomer行政總裁（CEO）拜倫（Andy Byron）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot）親密相擁，兩人掩臉閃躲，片段在網絡瘋傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。