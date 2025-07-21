停車場手寫警語「勿隨地便溺」 日網見理由發毛：比罰款有效

根據日媒「LIMO」報導，近日網友@RoOqHywdq31S1dp在X平台上分享愛知縣新城市一處古戰場遺址附近停車場拍下的照片，引發眾多討論。這是一張語氣溫和，卻令人背脊發涼的手寫告示，立在「長篠・設樂原之戰」遺址附近，呼籲民眾「勿亂丟垃圾或隨地便溺」，理由是「這裡曾是無數戰士浴血犧牲的歷史戰場」，「請勿對英靈不敬、以免招來意外」。

這塊看板的所在地正是1575年織田信長、德川家康聯軍，與武田勝賴交手的著名戰場「設樂原」，為歷史上首次大規模使用火繩槍的戰役之一，亦是戰國時代的重要轉捩點。發文者指出，看板位於新城市「長篠堰堤」和「花之木公園」附近，文字全為手寫，筆跡充分表現出書寫者想提醒在此停車者的訊息。他接受採訪時表示，當地許多歷史與自然資源往往被忽視，這塊看板不僅有提醒作用，也突顯當地人對歷史的敬意。

發文者目前也在當地經營濕地保育的生態園區，致力保護奧三河地區的自然生態與文化遺產。他希望透過這則爆紅的貼文，讓更多人關心地方歷史，也提醒遊客尊重先人與環境。

這篇貼文目前已吸引超過5.7萬人按讚，網友紛紛留言表示「這比監視器或罰款還有效」、「這種語氣最讓人毛骨悚然」，也有人稱讚「沒有提到禁止或不可以的字眼，而是請各位自己小心，這也太恐怖」。