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「人生重開機」有望？澳洲女子死後冷凍 盼未來復活

聯合新聞網／ 綜合報導
女子死亡幾分鐘後，人體冷凍機構便立刻啟動「冷卻程序」。示意圖／ingimage
女子死亡幾分鐘後，人體冷凍機構便立刻啟動「冷卻程序」。示意圖／ingimage

當生命走到盡頭，是否還有機會再次甦醒？澳洲一名女子選擇過世後，將遺體低溫冷凍，盼望未來科學進步，能有機會再度復生。這項聽來近乎科幻的行為，正在新南威爾斯州一處不起眼的小鎮悄悄發生，也再度喚起外界對「人體冷凍技術」的科學與爭議性關注。

根據「澳洲新報」報導，7月4日一名來自墨爾本、患有慢性疾病的女子在醫院去世，幾分鐘後，人體冷凍機構 Southern Cryonics 的工作人員便立刻啟動「冷卻程序」，將遺體浸入冰水、再進一步降溫六小時後，運往設施中心最終安置於攝氏零下200度的液態氮中。

目前，她是該中心保存的第二具遺體。據統計，全球已有超過600人接受此類冷凍處理，試圖將死亡「暫停」，寄望未來醫療科技能「逆轉命運」。

儘管人體冷凍看似提供一線希望，但科學界多持保留態度。皇家墨爾本理工大學（RMIT）冷凍保存專家布萊恩特（Meagan Bryant）坦言，目前僅有細胞與極少數簡單組織能有效冷凍保存，尚無任何成功冷凍並復活器官或人體的實例。

「若這項技術真的可行，早該應用於器官捐贈領域。」布萊恩特指出，人體各器官由不同類型細胞組成，大小與反應不一，無法以單一冷凍劑保護所有細胞，細胞內結冰後膨脹將導致嚴重損傷，這正是人體冷凍的最大障礙。

這項技術的啟發來自美國學者艾廷格（Robert Ettinger），他在1962年出版「不朽的可能性」一書，首次提出「死亡並非終點」的觀念，被尊稱為「人體冷凍之父」。Southern Cryonics 創辦人索拉基德斯（Philip Rhoades）在年少時讀過此書後深受啟發，進而號召35名創始會員出資成立此機構。

目前已有32人預約進行冷凍程序，年齡從15歲至95歲不等，來自醫師、公車司機等各行各業，每年繳交年費350元澳幣（約6700元台幣），最終程序費用約為17萬澳幣（約325萬台幣）。會員需簽署包括禁止解剖、同意終止服務等多項條款，以確保冷凍過程中不受外力干擾。

索拉基德斯表示，「這些人不一定追求永生，但對延續生命與未來科技懷抱期待。」目前澳洲尚無針對人體冷凍的明確法規，Southern Cryonics 在新州的營運登記為「墓地」，以規避潛在法律問題。即便如此，這樣的「延壽夢」仍引發倫理討論與科技反思。

遺體 過世 殯葬管理 死亡 屍體

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