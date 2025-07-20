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戴金屬項鍊闖MRI檢查室 美國男子遭「磁力吸入」傷重不治

聯合新聞網／ 綜合報導
MRI常用於診斷軟組織、骨骼、關節、腦部、心臟以及腹部等部位的疾病。示意圖／ingimage
MRI常用於診斷軟組織、骨骼、關節、腦部、心臟以及腹部等部位的疾病。示意圖／ingimage

不少人做過核磁共振（MRI）檢查，但你知道嗎，這項技術雖然精密、無輻射，卻也因強大磁力潛藏致命風險。美國近日傳出一起罕見意外，一名男子陪同家人到醫院檢查，他因未遵守安全規定、配戴金屬項鍊闖入MRI檢查室，當場遭強大磁力吸入機器，送醫後仍傷重不治。

根據「星洲網」等美媒報導，這起事故發生在紐約長島的「Nassau Open MRI」醫療中心。一名男子身上配戴的金屬項鍊立即遭磁力吸附，整個人被猛烈拉入機器內部，造成嚴重創傷。事發後男子被緊急送醫，但仍在24小時內傷重不治，目前警方仍在調查死因與責任歸屬。

磁振造影（MRI）是常見的醫學檢查項目，能清楚顯影人體器官與組織，常用於腦部、中樞神經、脊椎、肌肉、關節等檢查。與X光或CT不同，MRI不使用輻射，而是靠強大的磁力與無害的無線電波運作。

然而也正因磁力強度驚人，任何金屬物品──無論是皮帶扣、髮夾、眼鏡、甚至衣物上的拉鍊或飾品，一旦靠近機器，就可能立刻被吸入，對患者與醫護人員構成威脅。MRI事故雖罕見，但多數與「違反規範」有關，例如未取下金屬、誤闖檢查區等。臨床醫師也指出，若金屬項鍊在吸附過程中纏繞頸部，可能造成窒息、頸椎移位或出血，後果不堪設想。

雖然MRI在現代醫療中相當安全，但每一位接受檢查的民眾都應確實配合流程。在進入檢查室前，醫護人員通常會詳細詢問是否配戴金屬飾品、身上有無植入物（如心臟節律器、義眼、內耳裝置等），並要求更換無金屬的檢查服。

專家呼籲，患者與陪同者切勿擅自進出檢查區域，更不可心存僥倖佩戴飾品進入，以免造成自己或他人受傷。這起事件雖然發生在國外，但對國內民眾同樣是一記警鐘。醫界再次強調，MRI並非可隨意靠近的設備，每一項檢查背後都建立在嚴謹的安全守則上，務必遵守，才能讓科技為健康所用，而不是造成憾事。

輻射 紐約

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