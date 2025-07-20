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30歲日男因一事驚覺父親另有其人 母揭真相：不要跟爸爸說

香港01／ 撰文／雪糕妹妹
日本一名男子意外發現自己父親另有其人。 示意圖／ingimage
日本一名男子意外發現自己父親另有其人。 示意圖／ingimage

不少港人都對日本女生有幻想，覺得日本女生溫柔體貼，願意照顧家庭。但日本近年對「托卵」（即讓丈夫養與其他男人的孩子）進行激烈討論，而《ABEMA Prime》早前就採訪一名30歲男子，他在成家立室後在偶然情況下驚覺媽媽竟給父親戴綠帽，自己生父其實另有其人！

「托卵」一詞近年在日本社交媒體被激烈討論，原意是描述杜鵑或其他鳥類，會在其他鳥的鳥巢裡生蛋，讓其他雀鳥替牠養孩子。現被代指為「讓丈夫養與其他男人生下的孩子」，而這樣做的女人則被稱為「托卵妻」，即是香港人所謂的「養便宜仔」。日本節目《ABEMA Prime》，早前就採訪一名日本30歲男子，在健康檢查時發現媽媽是托卵妻！

根據2005的英國研究，每25人就有1人的親生父親另有其人。日本男女關係作家亀山早苗表示「雖然托卵狀況一直增加，但很少會有人對此有罪惡感」。她表示也與一些婦產科醫生討論過，發現日本的托卵狀況「比想像中多」。而「托卵」原因多種多樣，有不少是婚內出軌後，懷上出軌對象的孩子；甚至有人是因為喜歡出軌對象，希望留下兩人相戀的證明才懷孕；更有人表示托卵是因為想留下優秀的基因。

化名「烏冬定食」的30歲男子在《ABEMA Prime》接受採訪時稱，上年因為參加公司的全身健康檢查，突然發現自己真正的血型是A型血。但他的父母都是O型血，根本不可能生下A型血的孩子。從醫院得悉真正的血型之後，他致電媽媽詢問。媽媽一開始「沉默不語」，之後更對他說「接下來的話不要跟爸爸說」，才一點點向「烏冬定食」說出實情。「烏冬定食」一開始覺得驚訝，後來逐漸對媽媽感到失望並厭惡。

他一開始完全沒懷疑媽媽會出軌，「雙親關係一直很融洽，覺得媽媽不太可能出軌」，表示「打給媽媽也只是以防萬一」。但聽到媽媽說「接下來的話不要跟爸爸說」，便覺得「家庭一直以來的和諧會毀於一旦」，更表示知道這件事就會感到不幸，因此決定幫媽媽向父親及弟弟隱瞞。

知道是媽媽與出軌對象的孩子，令他開始自我懷疑。他表示，知道媽媽出軌令他感到空虛，更指「心情難以形容」。自對媽媽感到厭惡之時，也開始覺得被這樣的人生下感到難過，到現在仍在自我厭惡。他更表示自己的遭遇無法向旁人傾訴，十分無助。「烏冬定食」現在也已經成家立室，成為一位父親，對父親遭遇更加感同身受，這件事甚至開始令他懷疑自己老婆。

他十分感激養育自己的爸爸，覺得「多虧爸爸才有現在的自己」，更表示「爸爸非常用心地養育自己」。但覺得爸爸十分可憐，用心養不是自己的孩子多年。而自己比爸爸更早知道媽媽出軌，更加心疼爸爸遭遇。「烏冬定食」還有一個弟弟，但弟弟是父母親生的孩子，和其他家人在一起時，他會如母親所願忘掉一切，努力維持以往的關係。

他也曾調查過生父，雖然知道生父的姓名，但並不知道生父的外貌，不過他也沒有見生父的慾望。「烏冬定食」表示，「生父對自己並不關心，也沒有負上責任養育自己，現在更隨心所欲地生活」，對生父十分厭惡。

亀山早苗表示，法律上丈夫是可以向托卵妻索取賠償金。根據隱藏的時間、發現的經過以及托卵妻的自覺，最多可以索取400萬日幣（約20萬港元），而平均是250萬日幣（約12萬5千港元）。而在以往是事例中，隱藏與出軌對象的孩子的離婚判決中，最多判賠400萬日幣。

不少網友表示「太嘔心」、「實在太糟糕」，批評托卵妻行為惡劣。不少網友都同情片中丈夫與孩子的遭遇，表示「被騙的丈夫實在太過可憐，快點離婚吧」、「孩子也很慘」。更有網友表示「應該按照托卵年數判刑」，希望嚴懲托卵現象。

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文章授權轉載自《香港01》

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