一口咬掉數1.8億元！「膠帶香蕉」遭人果腹 藝術家為一事感到失望

根據法國東部的龐畢度中心梅斯分館今天說法，1名參觀者上週將1個價值約合新台幣1.8億元的概念藝術作品貼在牆上的1根新鮮香蕉咬1口。是這件作品遭送入腹中的最新事例。

法新社報導，義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的這件作品將1根香蕉以膠帶貼在牆上，命名為「喜劇演員」（Comedian）。這件挑釁意味十足的作品去年在美國紐約以620萬美元（約新台幣1億8200萬元）價格售出。

卡特蘭受訪時說，他很失望這名參觀者沒有連香蕉皮和膠帶都吃掉。

龐畢度中心梅斯分館（Pompidou-Metz）表示，這名飢餓的參觀者12日吃掉作品後，「保全人員迅速冷靜介入」，作品也「在幾分鐘內重新安裝」。

館方補充說：「由於香蕉易於腐爛，我們根據藝術家指示定期更換。」

卡特蘭則指出，這名吃香蕉的參觀者「混淆了水果與藝術品」，因為對方「沒有連皮和膠帶吃掉，而是只吃了香蕉本身」。

「喜劇演員」過去也曾被吃掉。這件作品2019年在美國佛羅里達州的邁阿密海灘（Miami Beach）舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）首次亮相時，就被看展的行為藝術家達圖那（David Datuna）吃了，他當時表示自己「餓了」。

中國出生的加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）去年斥資620萬美元買下這件作品後，也在攝影機前吃了那根香蕉。

卡特蘭的這件作品一發表就引發爭議。卡特蘭解釋說，「喜劇演員」是對藝術市場的一種評論。他過去曾批評藝術市場充滿投機性，而未能幫助到藝術家。

美國「紐約郵報」（New York Post）表示，2019年「喜劇演員」要價12萬美元（約新台幣353萬元），已證明藝術市場「瘋了（banana，香蕉一字衍生的俚語）」。

除了「喜劇演員」，卡特蘭還因另個名為「美國」（America）的作品聞名。這件作品是個18K金打造的功能齊全馬桶，在美國總統川普（Donald Trump）首個任期內，曾由擁有這件作品的美術館提議出借給白宮。