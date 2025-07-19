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3小時狂報警12次！他說老婆家暴 男遭反逮「理由超荒謬」

聯合新聞網／ 綜合報導
家暴示意圖。圖／AI生成
家暴示意圖。圖／AI生成

日本福岡縣飯塚市一名男子，因在家中與妻子玩遊戲「打頭蓋布剪刀石頭布」時發生爭執，竟連續撥打110共12次謊報家暴，最終因涉嫌偽造報案、妨害公務遭到警方現行犯逮捕。

根據日媒「九州朝日放送」報導，警方表示，這名男子於7月17日晚間與妻子在自宅玩遊戲，因剪刀石頭布輸了會被敲頭，雙方一度有口角。男子下午5點多首次報警，稱「老婆說我對她施暴，正在爭執中」，警方趕到後發現他酒醉，認定僅是遊戲造成的誤會，建議兩人先分開冷靜。

然而男子不聽勸告，之後持續撥打110，稱「又在吵架」、「她要打我」等。警方多次出動後發現情況皆不屬實，並口頭警告男子不得再報假案。

儘管如此，男子仍於當晚8點多撥打了第12通報警電話，警方最終以「偽計業務妨害」罪嫌將其現行犯逮捕。

男子在調查中坦承：「我知道這樣做會妨礙警方工作，但還是忍不住打了很多通，對不起。」目前他已認罪，警方正進一步調查詳細情況。

家暴

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