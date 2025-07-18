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美加州華人夫婦「擁21孩子」遭控虐童 還涉欺騙代理孕母

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導
美國加州洛杉磯地區一對擁有21名子女的華裔夫婦近日被控虐童，以及涉嫌誤導全國各地不同的代理孕母。示意圖／AI生成
美國加州洛杉磯地區一對擁有21名子女的華裔夫婦近日被控虐童，以及涉嫌誤導全國各地不同的代理孕母。示意圖／AI生成

美國加州洛杉磯地區一對擁有21名子女的華裔夫婦近日被控虐童，以及涉嫌誤導全國各地不同的代理孕母。相關當局正進行調查，目前這21名孩童已改由當地兒福機構監護。

綜合美聯社及美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）報導，這對華裔夫婦為65歲的宣國軍（GuojunXuan，音譯）和38歲的張思薇（Silvia Zhang，音譯），據信他們在法律上是這些孩童的父母。

美國加州洛杉磯郡（Los Angeles County）城市阿凱迪亞（Arcadia）警官希艾多（Kollin Cieadlo）表示，今年5月有人提出虐童指控後，有15名孩童已被帶離這對夫婦位於當地的豪宅，當局也找到另外6名住在別處的孩童。他們年齡介於2個月至13歲之間，多數人為1至3歲。

希艾多指出，他們相信其中一或兩名孩童為張思薇親生子女，同時有「一些代理孕母站出來，表示自己是生下這些孩子的代理孕母」。

根據阿凱迪亞警方，當地一間醫院5月7日通報可能有兒虐事件發生。員警抵達醫院後得知，一名2個月大嬰兒因頭部創傷及顱內出血入院。

阿凱迪亞警方調查期間，警探對當地一間民宅進行搜索，並取得監視器影像。

警方發布的新聞稿寫道，警探調閱監視器影像時看到，這對夫婦雇用的一名保母在5月5日猛烈搖晃並毆打前述嬰孩，導致嬰兒失去意識。

警探提到，儘管這名嬰孩的父母知道這起事件，卻未迅速就醫，直到兩天後嬰孩癲癇發作才送醫。根據警方最新消息，這個嬰兒仍在住院但情況穩定。

希艾多說，這對夫婦曾告訴警方，他們「想擁有一個大家庭」。

他指出，張思薇出示了似乎合法的出生證明，其中部分是在加州外核發，證明上面記載她是這些孩童的母親。

警方表示，當局在5月9日對56歲保母李春梅（Chunmei Li，音譯）、宣國軍跟張思薇夫婦發出拘票。

警方順利尋獲並逮捕宣國軍與張思薇夫婦，李春梅則仍在逃。這對夫婦稍後分別以50萬美元交保獲釋。

隨著調查持續進行，警方連絡了洛杉磯郡兒童與家庭服務局（Los Angeles County Department of Childrenand Family Services），目前21名孩童皆由該部門納入保護性監護。

警探告訴哥倫比亞廣播公司洛杉磯地方台，監視器影像顯示，這個家庭雇用的其他保母也曾在家中虐待這些孩子。

根據警方，宣國軍與張思薇因虐待及忽視兒童重罪被登記在案。目前尚不清楚，他們是否會因先前與代理孕母達成的協議而面臨指控。

希艾多還說，聯邦調查局（FBI）也參與了調查。

洛杉磯的電視台報導，一些自稱為宣國軍夫婦代理孕母的女性表示，她們不知道有那麼多其他代理孕母牽涉其中。

加州商業紀錄顯示，代孕中介機構Mark SurrogacyInvestment LLC先前登記在宣國軍夫婦地址下，但最新文件顯示其營業執照已在6月終止。

非營利組織「生物倫理學及文化網絡中心」（TheCenter for Bioethics and Culture Network）主管費爾（Kallie Fell）曾訪問去年春天生產的德州女子艾略特（Kayla Elliott），並稱她受到欺騙。

費爾告訴美聯社：「她被告知，這對夫婦還有另一個孩子，他們想再多擁有一個小孩，以組成完整的家庭。她不知道他們是代孕中介機構的老闆。」

艾略特正試圖募款，好把自己的孩子帶回身邊。

宣國軍夫婦在阿凱迪亞的許多鄰居透露，他們過去曾在目睹虐童情形後報警，一名男子稱那些孩童總是剃著光頭，偶爾會受到體罰。

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虐童 美國 洛杉磯 代理孕母

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