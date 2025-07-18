可口可樂改蔗糖較好？專家打臉川普「提升3高風險」：少喝最好

美國總統川普16日在自家社群媒體「真實社群」發文表示，可口可樂公司已同意，在美國市場販賣的「可口可樂」改用真正的蔗糖，還稱這樣比較好。不過，可口可樂未證實配方調整。

此前，美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）批評了可口可樂目前使用的高果糖玉米糖漿等甜味劑，稱對美國人的健康有害，是「讓你肥胖和患糖尿病的配方」，同時也對糖提出批評。然而，美國NBC新聞報導，專家表示，蔗糖和高果糖玉米糖漿都會導致肥胖、糖尿病、高三酸甘油酯和高血壓風險增加，只是人體處理它們的方式不同，並呼籲民眾少喝汽水。

美國麻州塔夫茨大學弗里德曼營養科學與政策學院在營養學上赫赫有名。該學院「食物即良藥研究所」（Food is Medicine Institute）所長、心臟科醫師莫扎法里安（Dariush Mozaffarian）表示：「高果糖玉米糖漿和蔗糖都含有約50%的果糖和50%的葡萄糖，它們具有相同代謝效果。

NBC新聞指出，也就是說，蔗糖和高果糖玉米糖漿都會導致肥胖、糖尿病、高三酸甘油酯和高血壓風險增加，提供的卡路里數相同，只是人體處理它們的方式不同。

無論是蔗糖還是高果糖玉米糖漿，其所含的果糖似乎都是危害最大的成分。果糖幾乎完全由肝臟處理，而肝臟會將過量果糖轉化為三酸甘油酯。三酸甘油酯過高會增加心血管疾病等疾病風險。

果糖和葡萄糖不同，果糖不會促使人體生產誘發人產生飽足感的胰島素。隨著時間推移，果糖可能導致胰島素阻抗，並增加罹患第二型糖尿病的風險。

不過，高果糖玉米糖漿的果糖含量確實略高於蔗糖，高果糖玉米糖漿成分比例為果糖是55%，葡萄糖則是45%。

紐約大學格羅斯曼醫學院醫學和人口健康教授、紐約大學朗格尼綜合肥胖研究專案主任（NYU Langone Comprehensive Program on Obesity Research）梅蘭妮．傑伊（ Melanie Jay）表示，從玉米糖漿轉為使用蔗糖在人口層面上可能有益。她說：「5%的差別或許意味著數百萬人攝取的果糖減少。但我不是說蔗糖就是健康食品。無論是哪種形式的添加糖都該受到限制。」

傑伊表示：「無論汽水是使用哪種形式的糖，少喝汽水總是好的。」