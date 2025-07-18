戀上鐵窗情人 挪威女追愛到美國監獄原地訂婚

挪威一名女子在失戀後上網交友，意外和美國一名正在服刑男子擦出火花。兩人開始靠書信交流，最後甚至在獄中求婚。

據《太陽報》（The Sun）報導，29歲的薇諾娜（Verona）是在監獄筆友網站上認識37歲的賈斯汀（Justin），當時賈斯汀因持槍搶劫，在美國亞利桑那州服刑。兩人書信往返後墜入愛河，也讓薇諾娜決定飛往美國探監。

薇諾娜說，兩人第一次見面時，賈斯汀就在會客室當場下跪求婚，而她也同意求婚，互訂終身。賈斯汀的刑期共13年，目前還要服刑2年，不過兩人等不及了，可能會直接在獄中舉辦婚禮。

賈斯汀在監獄裡靠著教瑜珈與烘焙賺錢，賺到的錢就用來支付和未婚妻通話的費用。雖然兩人只靠書信、電話和偶而的探監維持關係，薇諾娜卻十分相信這段關係是真實的。她在受訪時表示，其實自己原本沒有打算談戀愛，只是愛情就這樣降臨了。

最近她告訴朋友自己已經訂婚，也坦白告知未婚夫的背景，讓周遭親友都十分震驚。不過面對外界質疑的眼光，薇諾娜認為所有人都應該獲得第二次機會來改變人生，不應該只因過去犯錯就否定一個人。

社群媒體上也有許多冷嘲熱諷的留言，不少人認為薇諾娜「太傻」，紛紛留言要她小心別被騙，不過薇諾娜十分信任賈斯汀，認為未來值得期待。她表示，在賈斯汀出獄之前他們還有時間規劃未來，她很期待跟未婚夫一起迎接新生活。