印度男「自肥成親」讓兒媳變妻子 搜刮家產金飾私奔

印度一名55歲男子本來已經要娶媳婦，想不到突然改變心意「搶婚」。他不但帶走22歲的未來媳婦，還順手捲走家中20萬盧比（約新台幣6.9萬元）和金飾，讓全家人都十分傷心。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在印度北方邦倫布爾村（Rampur）。55歲男子沙奇爾（Shakeel，化名）堅持要年僅17歲的小兒子阿曼（Aman，化名）娶回鄰村女子艾莎（Ayesha，化名），被太太反對。太太認為兒子太年輕、經濟狀況也無法負擔，但沙奇爾卻一意孤行。

沙奇爾經常以「籌備婚禮」為由到艾莎家，但其實卻和艾莎暗通款曲。太太經常懷疑兩人關係不單純，但只要質問丈夫就會換來辱罵和肢體暴力。某天阿曼不小心發現父親與未婚妻互傳的曖昧訊息，氣得當場宣布退婚。

不過事情並沒有就此落幕。一個月前，沙奇爾告訴家人要到德里出差，但離開家以後他以電話告訴家人，其實他已經跟艾莎一起離開，還舉辦了婚禮，讓原本的準媳婦變成了妻子。他不只在情感上背叛家人，還將家中20萬盧比的積蓄帶走，就連金飾也沒留下。

雖然目前警方已經得知此消息，但由於家屬並沒有正式報案，因此無法依法追究財物損失刑責。若警方依法處理，沙奇爾就可能要面臨三年的有期徒刑。

這起事件引發網友熱議，有不少人都認為這樣的情況簡直就是八點檔的劇情。諷刺的是，幾個月前印度也有另名男子在婚禮前9天和未來岳母私奔。現代人為了追求「真愛」不擇手段，類似的劇情恐怕未來還會上演。