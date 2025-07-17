人妻拒歡愛…夫詛咒「會被性侵」竟靈驗！她逃家慘遭多人侵犯後續更慘

印度發生令人「細思極恐」的駭人輪姦案！印度哈里亞納邦（Haryana）1名35歲人妻，因拒絕與丈夫發生性關係，遭對方毆打並恐嚇「如果不和我做，外面的人會強姦妳」，人妻被嚇到連夜離家。詎料丈夫「詛咒」成真，據報人妻在火車站被4名男子輪流性侵，完事後更被扔下車，導致1隻腳遭列車輾斷重傷，目前正在醫院接受治療。

綜合印度媒體報導，事發6月24日，35歲人妻表示，她因拒絕與丈夫發生性行為遭到暴打，「我3歲的兒子1個前去世了，我受到了精神創傷，害怕親密關係，但我丈夫一直給我壓力」。人妻續說，丈夫毆打她後，揚言「如果不和我做（性行為），外面的人會強姦妳」，嚇得她連夜執拾細軟離家。

人妻拒與丈夫性交 遭詛咒「會被外面人強姦」

人妻走到附近帕尼帕特火車站（Panipat railway station），遇到1名陌生男子自稱是其丈夫派來找她，說可以帶她到其「妻子」處過夜。男子把人妻引至火車空車廂，稱行李放在裏面，叫她一同進入，她雖然猶豫，但在對方「一直安慰」下，最終進入車廂，詎料竟是陷阱。

人妻指，在車廂內該男子企圖性侵她，她嘗試逃跑，被2至3名男子擋着去路。人妻表示，4名男子無視其求饒，輪流性侵她。

人妻被4男輪姦後續更慘

4名男子逞兇後離去，人妻後來在火車路軌因1隻腳被鐵路道岔卡住，遭列車輾斷腳重傷。有報導指，人妻因被輪姦受創迷失方向，誤踩鐵道旁化學廢水坑導致慘劇，亦有報道指人妻是被4名男子推下路軌。

人妻目前於醫院接受治療。據報其丈夫於6月26日向警方報稱妻子失蹤，指妻子以前也曾「失蹤」，但都會回家，故他起初不以為意。

人妻遭火傷車輾斷腳重傷 警暫拘2男

警方事後成立特別調查小組，依「輪姦罪」及「嚴重傷人罪」調查事件，翻查車站閉路電視（CCTV）影片追查疑犯身份。至7月12日（星期六），警方表示已拘捕2名男子，當中1人是火車站鐵路技術員，調查是否有更多人涉案。

控丈夫長期家暴「性侵」

另外，人妻向警方控訴丈夫長期「家暴」及「婚內性侵」，聲言「如果當時（我）沒離家，也許這一切不會發生，但我在家裏也感到不安全」。

延伸閱讀：

肉體抵債？27歲女遭5男闖家輪姦「主謀是姐夫」 警揭原因極心寒

人夫遭4妙齡女迷暈綁架擄森林輪姦12小時 妻不准報警原因心寒

文章授權轉載自《香港01》