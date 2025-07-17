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世界最危險星巴克？「邊喝咖啡邊看北韓」7個月吸引逾12萬人

聯合新聞網／ 食力Foodnext
京畿道星巴克分店7個月內吸引超過12萬名顧客，提供難得一見的朝鮮風光。（圖片來源：The Korea Times）
京畿道星巴克分店7個月內吸引超過12萬名顧客，提供難得一見的朝鮮風光。（圖片來源：The Korea Times）

撰文＝編輯部

根據《The Korea Times》報導，位於金浦市愛妓峰（Aegibong）和平生態公園瞭望台旁的這家星巴克，距離北韓嘉豐郡僅約1.4公里。遊客必須先通過軍事檢查站，才能抵達這個觀景平台。站在距離北韓最近的星巴克店內，透過大片窗戶，可以清楚望見對岸的北韓村莊與松岳山，這種「邊喝咖啡邊眺望北韓」的體驗，在全球範圍內都相當罕見，讓人深刻感受到歷史與現實的交織。

開業7個月，大數據顯示人氣爆棚！

根據金浦市政府提供的數據，自2024年11月開業以來，該店已接待超過12萬名遊客，平均每日約600人次，週末更超過1,000人。特別是在2025年1月至2025年4月期間，前往公園的外國遊客月均人數，從去年同期的1,370人增加至3,352人，增幅顯著。金浦市政府表示，這家星巴克成為金浦市觀光的新亮點，並計畫每月舉辦一次夜間開放活動，吸引更多遊客。

這家星巴克的開業，也引發國際媒體廣泛關注。CNN、路透社等外媒紛紛報導，形容這裡是「世界上最危險卻最熱門的星巴克」。金浦市市長金炳洙表示，這個地點曾是冷戰前線，過去充滿陰暗與壓抑的氣氛，如今卻轉變為象徵和平與生態的場所，吸引來自世界各地的遊客。

營運挑戰與觀光倫理考量

儘管遊客眾多，但營運仍面臨不小挑戰。店鋪每日營業時間受限，僅從上午10點至下午4點半，且遊客必須通過軍事檢查，動線複雜，限制了衝動購買的可能。

此外，地緣政治的不確定性時常影響營運。北韓持續採取敵對行動，包括發送宣傳氣球、炸毀南北韓聯絡辦公室，以及設置反坦克障礙等，增加潛在的安全風險。

另一方面，部分輿論質疑在如此敏感的軍事地帶發展商業活動，是否真正尊重歷史與政治背景，存在道德與倫理上的爭議。但也有觀點認為，透過和平觀景與文化旅遊的方式，能促使民眾對統一與和平有更多反思與期待。

從冷戰遺址到和平觀景，從封閉警戒到文化旅遊重塑，這家位於DMZ的星巴克成為「紅色觀光」（red tourism）與品牌跨界融合的典型案例。它充分體現了當代消費者對「體驗型旅遊」的熱情，也顯示企業如何把獨特地點與國際話題巧妙融入品牌策略。展望未來，只要地緣局勢持續穩定，這杯「邊境咖啡」帶來的觀光與討論價值，勢必將持續發酵。

審稿編輯：林玉婷

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參考資料

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星巴克 咖啡 北韓

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