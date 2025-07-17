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日本大麻嫌犯「陽光笑容」意外走紅 網笑翻：真心愛自家產品

聯合新聞網／ 綜合報導
大麻示意圖。圖／ingimage
大麻示意圖。圖／ingimage

一般人如果被警方逮捕，想必都是愁眉苦臉，絕不想面對鏡頭。然而近日有一名日本的犯罪嫌疑人，因其被捕後超級燦爛的笑容走紅網路，甚至在台灣的社群媒體也引發討論。

NHK報導，日本在神奈川縣藤澤市，31歲的市川雄三，因涉嫌在其負責的身心障礙兒童課後支援設施「Family・Kids藤澤」內種植大麻，並於7月9日被捕。

警方在9日根據情報對設施進行了搜索，發現在嫌疑人使用的房間查獲了培育中的兩株大麻草，以及用於種植的照明設備、電風扇等器材。市川雄三也因違反《大麻草栽培規制法》而被捕。

根據市川雄三的說法，他進行大麻培育是為了自用，「自己種的話會比較便宜」。

而這起案件也引起不少網友的關注，然而網友們在意的不是案件本身，而是市川被捕時那無比燦爛的笑容。

一些日本網友表示，看到這個笑容很難相信他是壞人，「看起來就是個超級peace的人」、「絕對是個好人」，更有網友形容這張照片像「超市裡『這是這位農夫種的蔬菜』那種照片」。

這張照片也紅到台灣，許多網友在threads表示，這看上去就像是有機栽培小農的形象照，並紛紛留言調侃，「種大麻最需要的就是陽光、溫度、水，有這種陽光般的笑容很自然」、「看到沒有，這才是職人，他的產品值得有生產履歷」、「這是什麼良心小農生產履歷上會貼的照片」、「真心愛自家產品才會有的笑容」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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社群媒體 日本 履歷 大麻 Threads NHK

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