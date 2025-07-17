民間先反擊！巴西性愛酒吧對美顧客加徵「川普稅」網嗨：對等原則
川普日前宣布對巴西徵收50%的關稅，是目前各國中最高的。這一舉措也引起了巴西國民的不滿，根據《太陽報》報導，巴西一家性愛酒吧決定對美國顧客加收50%的「川普稅」（Tarifa do Trump）以示回應。
事件發生於一家位於巴西福塔雷薩市的性愛酒吧「Cabare Thatys Drinks」。一位美國顧客分享了他在這裡消費後的手寫帳單，發現自己被店家收了50%的「川普稅」，導致「全套服務」的價格暴漲。
根據帳單，這名顧客消費的全套服務費用為250巴西雷亞爾（約新台幣1322元），然而帳單又被加了一筆高達105巴西雷亞爾（約新台幣555元）的川普稅，還在下方特別註明「美國客人」，再加上5瓶啤酒與一個保險套的費用，這名客人一晚的消費為415巴西雷亞爾（約新台幣2195元）。
這張帳單在社群媒體上快速走紅，許多巴西網友對此表示支持，「對等原則萬歲」、「福塔雷薩的報復已經開始了」、「我們卡魯阿魯市也應該用這招」，然而也有人質疑這家性愛酒吧是否真的存在，畢竟這張帳單尚未得到證實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言