民間先反擊！巴西性愛酒吧對美顧客加徵「川普稅」網嗨：對等原則

川普日前宣布對巴西徵收50%的關稅，是目前各國中最高的。這一舉措也引起了巴西國民的不滿，根據《太陽報》報導，巴西一家性愛酒吧決定對美國顧客加收50%的「川普稅」（Tarifa do Trump）以示回應。

事件發生於一家位於巴西福塔雷薩市的性愛酒吧「Cabare Thatys Drinks」。一位美國顧客分享了他在這裡消費後的手寫帳單，發現自己被店家收了50%的「川普稅」，導致「全套服務」的價格暴漲。

根據帳單，這名顧客消費的全套服務費用為250巴西雷亞爾（約新台幣1322元），然而帳單又被加了一筆高達105巴西雷亞爾（約新台幣555元）的川普稅，還在下方特別註明「美國客人」，再加上5瓶啤酒與一個保險套的費用，這名客人一晚的消費為415巴西雷亞爾（約新台幣2195元）。

Um abraço pro pessoal do puteiro Thatty’s Drinks. Reciprocidade na geopolítica. pic.twitter.com/UUBkHhEm69 — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) 2025年7月11日

這張帳單在社群媒體上快速走紅，許多巴西網友對此表示支持，「對等原則萬歲」、「福塔雷薩的報復已經開始了」、「我們卡魯阿魯市也應該用這招」，然而也有人質疑這家性愛酒吧是否真的存在，畢竟這張帳單尚未得到證實。