結婚收長輩3條金項鏈珍藏17年…單親媽急用錢變賣 一驗竟是假金
新人結婚時，通常會收到長輩金飾。馬來西亞1名單親媽媽離婚17年後，家中出現經濟困難，想起當年長輩在其結婚時贈送3條金鏈，打算變賣渡過難關，豈料金店職員經檢查後，告知並非真金，完全分文不值，令到她大失所望。
家中經濟困難 打算變賣3條金鏈
當地媒體於7月報導，45歲單親媽媽愛麗絲來自甲市甘榜拉班，她受訪時表示，2020年離婚，獨自撫養14歲孩子，加上近日遇到交通意外和其他突發事件，家中經濟轉差。
她想起當年結婚時，有長輩送給3條金鏈，由於婚後捨不得戴上，加上沒有佩戴首飾習慣，所以她一直沒有檢查金鏈真偽，珍而重之收藏17年。她離婚時取走首飾箱，一旦發生緊急事故需要用錢，就可以變賣出去，如今大派用場。
驚悉並非真金一文不值
她前往金店變賣，卻獲職員告知金鏈並非真金，所以並不值錢，她失望表示「只能當作1個考驗及教訓」，提醒其他人若收到長輩送出的首飾，必須先檢查真偽，「畢竟這是可傳承下去的財物，也可在緊急事件時派上用場」，她沒有交代到哪位長輩贈送。
（中國報）
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文章授權轉載自《香港01》
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