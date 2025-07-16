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佛教界醜聞！泰版「紅姐」疑色誘高僧偷拍勒索 涉10高僧8萬淫照

香港01／ 撰文：喬納森
Golf被指色誘高僧後發生性關係，再偷拍他們進行勒索。（影片截圖）
Golf被指色誘高僧後發生性關係，再偷拍他們進行勒索。（影片截圖）

泰國佛教界傳出震撼醜聞！有「蛇蠍美人」之稱的女子「Golf」，被指是泰版「紅姐」，她涉色誘多名高僧與之發生性關係，並偷錄過程用作勒索。警方在Golf手機撿獲逾8萬張不雅照片，當中有高僧激戰後穿衣畫面，調查發現至少有10位高僧與Golf有往來，其中多人在醜聞曝光後還俗。警方現已以拘留Golf，以調查涉及多少名受害人。

至少10名高僧曾轉錢

綜合外媒報道，據來自暖武里府蘇安橋寺（Wat Suan Kaew）的住持卡拉亞諾（Phra Phayom Kalayano）披露，Golf色誘高僧後發生性關係，再偷拍他們進行勒索。泰國中央調查局（CIB）有消息人士透露，至少10名高僧涉嫌與Golf有親密關係，並轉錢給她，當中不乏「天使級」（Phra Thep）的資深僧侶。

此案被爆出，是因為曼谷知名寺廟「三神廟」的住持阿吔師父，6月突還俗潛逃到寮國。據悉，Golf稱阿吔師父令她懷孕，她向對方索取768萬泰銖（約新台幣740萬元）的扶養費，Golf被拒絕後，怒將2人在酒店的影片及談話內容公開，讓阿吔師父出逃，現被警方全力追查其下落，以調查他有否非法挪用寺廟財產。

泰版「紅姐」現遭扣查

此外，Golf現已遭警方拘留，警方將繼續調查她的現金流及通訊紀錄，以找出受害者的確實人數，而有部分高僧在醜聞曝光後選擇還俗。

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文章授權轉載自《香港01》

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