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日本紅包藏玄機！她見信封寫「限制金額」超訝異 網解答：若放錯收到會很錯愕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本紅包示意圖。圖／Ingimage
日本紅包示意圖。圖／Ingimage

日本紅包，不只金額要得體，連信封款式也有眉角！近日一位大陸網友分享赴日購買紅包信封的經驗，發現信封竟印有金額提示，誤以為是「最低金額限制」，引發網友熱議。實際上，這些數字並非下限，而是「紅包上限」的貼心提醒，背後更體現了日本對紅包文化中「外包裝與金額需相稱」的重視。

一位大陸網友近日在小紅書分享，自己在日本購買紅包信封的經驗，原PO在購買時發現，部分紅包上竟印有金額字樣，「比如說這個紅包就寫了最少1萬塊，有的紅包寫最少2萬塊」。讓她驚訝不已，也讓她好奇詢問：「如果只放5000塊會被發現嗎？」

貼文引起熱議，不少留言指出，原PO可能誤解了日本紅包文化。這些金額並非代表最低金額，而是信封所對應的「包紅包上限」；網友也紛紛替她解釋日本的紅包習俗，「第一不是最少是最多，第二沒寫信封上寫包裝上了。這是商家在幫不懂的人少犯錯的善意」、「雖然不是這個意思，但也可以理解為標明了金額，這款就是只能放1萬以下的，如果妳用這款，就意味著紅包就1萬以下，更高金額的，會更大一點，設計也更好看更華麗」、「不同金額對信封的隆重程度要求不同，它告訴妳這個樸素的信封最多放1萬元，更多的話最好買另一種紅包信封。婚禮份子錢一般3萬的信封都會很漂亮」。

更有人替原PO解釋，若沒有在紅包內放入對應的金額，會不合禮數，「這個是簡易版的紅包，不適合放大金額。跟厚度沒有太大關係。當然放高於1萬也是可以的，只是大金額用這個金額與紅包樣式不太匹配而已」、「一般來說紅包的華麗程度和金額成正比，會比較自然，豪華大水引燙金蝴蝶結一打開5000元，迷你卡通小紅包裡塞了3、5萬，都有種淡淡的搞笑」。

臉書專頁「日本省錢小站」也針對此情況發文說明，強調日本紅包文化與華人世界不同，重視信封樣式與金額搭配。例如一般簡約款式可對應1萬日圓以內，若要包入3萬、5萬甚至更高金額，則需選擇鑲金包銀、帶有華麗裝飾的高規格信封，藉此體現對收禮者的尊重與誠意。

該專頁也提醒，有意參加日本婚禮等正式場合的外國人，應依據紅包金額挑選相對應的信封，以免在重要場合中鬧出誤會，「不然如果用豪華大禮包裡面只包1萬日幣，可是會讓收到的人感覺到錯愕喔」。

習俗 紅包 日本 小紅書

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