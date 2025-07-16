非首次！南韓教師與家長夜潛校園「偷試卷」 高中學霸遭退學處分

南韓警方今天表示，1名高中生的教師與母親半夜潛入學校試圖偷竊試卷而被逮捕，該名女學生也因此遭到退學處分。

法新社報導，南韓社會極度重視學生的在校成績。當局甚至規定在大學入學考試英文聽力科目考試期間，禁止飛機起降。

據報導，該名教師與家長於本月4日凌晨1時左右闖入首爾南方約270公里的安東市（Andong）1所高中偷竊考卷，結果觸發警鈴而被捕。

安東市警局的1名警探表示：「這位31歲教師與48歲母親皆已承認犯行。」

警方還稱，這名教師在該校任教至去年2月，期間也擔任女學生的私人家教。

警方懷疑，這2名嫌犯過去也曾有類似竊盜行為，以協助女學生獲得優異成績，兩人之間也有金錢往來。

警方指出：「他們除了偷竊犯案教師教授的韓文科考卷，也試圖偷竊其他科目的考卷。」

此外，1名學校維修工人也因協助嫌犯潛入校內而被捕。

韓聯社報導，這名女學生自2023年入學以來，成績一直相當優異，事發後她已被學校退學，成績亦不納入採計。