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女神回歸！日人氣模特兒曬產後照 1周瘦10公斤現「極致凹凸線條」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人氣模特兒田向星華在社群平台分享產後生活照，掀起網友討論。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
日本人氣模特兒田向星華在社群平台分享產後生活照，掀起網友討論。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

產後1周，身材卻出現驚人變化？日本人氣模特兒田向星華本月平安產下愛女，日前她在IG貼出產後生活照，短短1周便「急速消風」瘦了10公斤，露出纖細的馬甲線，讓網友們難以相信她才剛生完孩子，直呼「好想擁有那樣的身材」。

日本人氣模特兒田向星華去年9月結婚後，今年7月6日在Instagram報喜，順利產下第一胎，是位可愛女兒。沒想到不過幾天的時間，田向星華11日再曬出近況照，坦言自己「不到1周就瘦了10公斤」，驚人的身材曲線也讓網友驚喜。

從影片可見，田向星華身穿細肩背心搭配牛仔褲，短版上衣微露腹部線條，清晰的馬甲線令人難以轉移目光，完全看不出來是位剛「卸貨」的新手媽媽。田向星華也透露，「產後體重就這樣咻咻咻地自然降下來了」，並提到自己維持身材的方法，就是一日三餐好好吃健康的和食，沒有用束腹也沒有健身，產假結束後將準備復工

驚人的產後身材也讓網友讚嘆，「好想擁有那樣的身材」、「顏值太高了」、「最喜歡全世界最可愛的女神了」，也有粉絲表示，「產後的身體狀態，真的感受到過去的努力沒白費，好感動」，網友也分享個人經驗，「我產後也是體重自然就掉下來了，比懷孕前還瘦，超開心」。

2001年出生的田向星華，今年23歲，身高166公分的她是日本知名的模特兒，過去曾出演日本戀愛實境節目而受到矚目。田向星華時常在社群平台X、Instagram分享寫真照及日常穿搭，不時掀起話題。

體重 身材 模特兒 日本 新手媽媽 懷孕 Instagram

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