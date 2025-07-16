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影／22歲女大生罹罕病「胸部狂漲」 手術後恢復感動痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
泰雅娜拉的胸部「一暝大一吋」，讓她非常困擾。示意圖，非當事人。圖／ingimage
泰雅娜拉的胸部「一暝大一吋」，讓她非常困擾。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西一名22歲女大生罹患罕見乳房巨大症（gigantomastia），雙乳在短短數月內迅速「長大」，一度長到超過11公斤重，讓她生活幾乎癱瘓。近期她募款成功，在經過10小時手術後，終於成功減重負擔、重獲新生。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，泰雅娜拉（Thaynara Marcondes）本來是一名普通的教育系學生，而且身材非常標準。去年她的胸部突然開始以每月約750克（1.65磅）的速度暴增，導致她沒辦法穿內衣，走路還要靠輪椅輔助。更誇張的是，由於胸部尺寸實在太不合理，她甚至曾被超市店員誤認偷東西藏在胸部裡。

泰雅娜拉將整個過程分享在社群媒體。她坦言，發病以後，常常穿不下衣服、綁不到鞋帶，也不能運動。這樣的生活轉變讓她非常崩潰，總是對著鏡子痛哭，不敢相信會變成這樣。

由於乳房生長速度實在太過奇怪，泰雅娜拉也到醫院檢查。本來醫師懷疑可能是腫瘤，但在後來檢查後，發現是全球只有約300例的乳房巨大症。這種疾病可能與荷爾蒙失調、自體免疫疾病、肥胖或青春期有關。除了造成體重急速增加，也可能造成疼痛、感染、情緒問題等其他困擾。

泰雅娜拉靠社群募款，終於籌措到手術費用約7200美元（約新台幣22萬元）。去（2024）年10月25日，她接受乳房縮小手術，一天後就順利出院。她在社群媒體上感動地說，現在一樣照鏡子會哭，但心情卻是截然不同。她非常開心能夠恢復原本的樣貌，覺得現在的自己好美。

不過手術也帶來不小代價，手術後她的乳頭喪失知覺，且未來也無法哺乳。醫師也表示，由於未來還有可能復發，之後泰雅娜拉還是需要持續追蹤觀察。

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罕見疾病 手術 巴西

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