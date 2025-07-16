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法國囚犯躲行李袋偷偷越獄 隔天獄方點名才發現「少一人」

聯合新聞網／ 綜合報導
犯人躲在獄友的行李中，跟著偷偷出獄。示意圖，非當事人。圖／ingimage
犯人躲在獄友的行李中，跟著偷偷出獄。示意圖，非當事人。圖／ingimage

法國里昂一座高規格監獄近日爆出離譜疏失，一名20歲囚犯藏身在行李袋裡，假裝自己就是「行李」，跟著獲釋的獄友逃出監獄，直到24小時後才被發現失蹤。

ODDITYCENTRAL報導，這名越獄的犯人伊利亞齊德（Elyazid A.）本來在里昂-柯巴斯（Lyon-Corbas）監獄服刑。他趁著獄友出獄之際，躲進對方用來打包私人物品的大型帆布袋，再請對方推著行李車，就這樣光明正大離開監獄，搭上接應車輛離開。

據當地媒體法國新聞電台（France Info）報導，該獄友出獄時，獄卒並未檢查行李內容物，也沒有發現這袋「行李」異常沉重。一直到隔天獄方點名時，才發現伊利亞齊德早就已經逃之夭夭。

這起「行李逃獄案」引發全國譁然，法國監獄管理局局長坦承監獄內部有疏失，認為管理階層嚴重失職。幸好，伊利亞齊德並沒有逃遠，近期在距監獄車程約25分鐘的薩托內-康（Sathonay-Camp）某處地窖被逮。落網時伊利亞齊德正準備逃往其他藏身處，而協助他逃獄、原本已出獄的獄友，目前則依然在逃，遭到警方通緝。

2017年，委內瑞拉也曾傳出類似案例。一名女子將男友藏進行李箱偷渡出獄，不過當時沒有成功。

監獄 法國

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