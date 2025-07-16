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陪分手、教做菜都行 日本「出租阿嬤」一小時700元有找

聯合新聞網／ 綜合報導
出租阿嬤能給予情緒支持。示意圖／ingimage
出租阿嬤能給予情緒支持。示意圖／ingimage

日本近期有項特別的服務聲名大噪，不論是有煩惱想傾訴、需要有人陪吃飯聊天，甚至是想找人陪分手，都能使用「OK阿嬤」出租方案。這項服務讓客戶只需花每小時3300日圓（約新台幣650元），就能聘請一位60歲以上的長者，一起走過人生難關。

ODDITYCENTRAL報導，這項服務由「顧客服務」（Client Services）公司提供。該公司提供許多便利服務，像是保母、寵物照顧、居家清潔等，不過其中最吸睛的，還是這些創意十足的「人際支援」。公司提供「代客出席活動」、「代客道歉」，甚至「代客辭職」。2012年「顧客服務」推出「OK阿嬤」服務，直至今日還是最受歡迎的服務項目。

「顧客服務」聘請了超過百名女性長者，年齡涵蓋60至94歲。這些阿嬤背景多元，也有各種擅長的技能。像是有些阿嬤擅長煮家常菜、有的人則有著漂亮的字跡，還有的人能傳授育兒經和人生經驗。不過對許多付費租用阿嬤的客戶來說，阿嬤願意聆聽、陪伴，甚至給年輕人建議，就是值得付費的原因。

「顧客服務」的官網寫到，年長的好處，就是不再為小事焦慮。雖然阿嬤的行動也許不再敏捷，但經年累月的家務與育兒經驗、人際溝通能力、以及面對人生的智慧，都是無法取代的寶藏。

租用阿嬤的方法也很簡單，客戶只需說明自己的需求，公司就會媒合適合的「阿嬤夥伴」。有的客人請阿嬤陪她跟男友提分手，也有人擔心婚禮賓客太少，想請阿嬤充當家人熱鬧一下。

除了基本時薪，客戶還需支付交通費及陪伴期間的基本開銷。不過對於孤單的現代人來說，這項服務不僅提供了心靈慰藉，更填補了情感上的空缺，讓這筆花費顯得特別有意義。

阿嬤 時薪 日本

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