陪分手、教做菜都行 日本「出租阿嬤」一小時700元有找
日本近期有項特別的服務聲名大噪，不論是有煩惱想傾訴、需要有人陪吃飯聊天，甚至是想找人陪分手，都能使用「OK阿嬤」出租方案。這項服務讓客戶只需花每小時3300日圓（約新台幣650元），就能聘請一位60歲以上的長者，一起走過人生難關。
據ODDITYCENTRAL報導，這項服務由「顧客服務」（Client Services）公司提供。該公司提供許多便利服務，像是保母、寵物照顧、居家清潔等，不過其中最吸睛的，還是這些創意十足的「人際支援」。公司提供「代客出席活動」、「代客道歉」，甚至「代客辭職」。2012年「顧客服務」推出「OK阿嬤」服務，直至今日還是最受歡迎的服務項目。
「顧客服務」聘請了超過百名女性長者，年齡涵蓋60至94歲。這些阿嬤背景多元，也有各種擅長的技能。像是有些阿嬤擅長煮家常菜、有的人則有著漂亮的字跡，還有的人能傳授育兒經和人生經驗。不過對許多付費租用阿嬤的客戶來說，阿嬤願意聆聽、陪伴，甚至給年輕人建議，就是值得付費的原因。
「顧客服務」的官網寫到，年長的好處，就是不再為小事焦慮。雖然阿嬤的行動也許不再敏捷，但經年累月的家務與育兒經驗、人際溝通能力、以及面對人生的智慧，都是無法取代的寶藏。
租用阿嬤的方法也很簡單，客戶只需說明自己的需求，公司就會媒合適合的「阿嬤夥伴」。有的客人請阿嬤陪她跟男友提分手，也有人擔心婚禮賓客太少，想請阿嬤充當家人熱鬧一下。
除了基本時薪，客戶還需支付交通費及陪伴期間的基本開銷。不過對於孤單的現代人來說，這項服務不僅提供了心靈慰藉，更填補了情感上的空缺，讓這筆花費顯得特別有意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言