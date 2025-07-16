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日男惡搞飯店！不實預約258間客房被捕 預約總金額逾300萬元
日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約總金額上看逾1700萬日圓（約新台幣341萬元）。
「朝日新聞」報導，東京都警視廳新宿警察署今天宣布逮捕涉案男子。
日本放送協會（NHK）報導，被捕的日本男子佐貫純希現年28歲，住在島根縣出雲市，到上月為止在島根大學醫學院附屬醫院擔任臨床檢查技師。
根據東京都警視廳說明，犯嫌明明沒有住宿需求，但在去年12月向東京都大田區一間飯店，預定住宿日期為同一天的258間客房，總額達725萬日圓（約新台幣145萬元），涉嫌妨礙業者做生意，觸犯「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）等罪嫌。
受害的旅館因此報警稱「有人出於惡搞目的預約客房，使公司損失」，警方因此展開調查。
東京都警視廳表示，犯嫌預約客房時，使用不同的假名與電子郵件帳號，面對調查保持緘默。
另外，警方從犯嫌的手機等裝置中，發現他曾向同間飯店，預訂超過580間客房，且同樣是不實預約，因此認為他在不同時間重複類似妨礙行為，根據初步調查，不實預定的房價總金額上看逾1700萬日圓（約新台幣341萬元）。
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