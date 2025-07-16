快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

聽新聞
0:00 / 0:00

日男惡搞飯店！不實預約258間客房被捕 預約總金額逾300萬元

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。示意圖。圖／AI生成
日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。示意圖。圖／AI生成

日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約總金額上看逾1700萬日圓（約新台幣341萬元）。

「朝日新聞」報導，東京都警視廳新宿警察署今天宣布逮捕涉案男子。

日本放送協會（NHK）報導，被捕的日本男子佐貫純希現年28歲，住在島根縣出雲市，到上月為止在島根大學醫學院附屬醫院擔任臨床檢查技師。

根據東京都警視廳說明，犯嫌明明沒有住宿需求，但在去年12月向東京都大田區一間飯店，預定住宿日期為同一天的258間客房，總額達725萬日圓（約新台幣145萬元），涉嫌妨礙業者做生意，觸犯「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）等罪嫌。

受害的旅館因此報警稱「有人出於惡搞目的預約客房，使公司損失」，警方因此展開調查。

東京都警視廳表示，犯嫌預約客房時，使用不同的假名與電子郵件帳號，面對調查保持緘默。

另外，警方從犯嫌的手機等裝置中，發現他曾向同間飯店，預訂超過580間客房，且同樣是不實預約，因此認為他在不同時間重複類似妨礙行為，根據初步調查，不實預定的房價總金額上看逾1700萬日圓（約新台幣341萬元）。

飯店 觀光 東京 日本 住宿

延伸閱讀

虎航高雄-仙台今首航 每周3班直達日本東北

「方向音痴」挑戰日本走唱 目標直指Summer Sonic

台灣虎航高雄-仙台16日首航 每周營運3班

偷拍裙底風光被抓包！日本岩手縣職員成「北捷攝郎」 下場慘了

相關新聞

日男惡搞飯店！不實預約258間客房被捕 預約總金額逾300萬元

日本一名男子明明沒有住宿需求，卻向東京一間飯店預約258間客房，使業者蒙受損失因而被捕。他疑似反覆做過類似事情，不實預約...

不只是可愛！南美特產「羊駝」經濟價值無限

對生活在高原上的Aymara人來說，羊駝確實非常重要。這裡環境嚴苛，低氧、寒冷又乾旱，馬鈴薯的收成並不夠，但羊駝的生命力卻非常強，再怎麼旱的年，牠們的族群都還是可以穩定成長。家家戶戶都會養一群羊駝，除了是實質的經濟考量，更是心理上的安全感與生活上的陪伴。

泰拳男遭兩比特犬偷襲影片瘋傳：無人敢幫 苦戰5分鐘結局曝光

巴西發生比特犬偷襲事件！有男子在街頭跑步時突遭2隻比特犬攻擊，幸而該男子受過泰拳訓練，立即成功壓制住兩犬。男子將兩犬壓在地上糾纏了5分鐘，過程被途人拍下在網絡上瘋傳，事後男子表示驚險，指比特犬十分強壯有力，要不是他接受過體能訓練，可能會撐不住被咬死。

影／新人類？世界最長下巴YTR爆紅 日男喝牛奶沒長高「下巴反變長」

南華早報15日報導，日本一名Youtuber號稱擁有「世界最長下巴」而在網路爆紅，從原本飽受嘲笑與愛情挫折的外貌困擾，轉...

婚禮派對成命案現場！印度男要求「雞肉多一點」慘遭刺殺身亡

婚禮應該是開心的場合，然而印度一場婚禮宴會竟變成兇殺現場。一名男子因為婚禮餐點數量問題和工作人員起衝突，結果慘遭刺殺身亡。

美國連體嬰姊妹結婚「不是三人行」！她堅持單身：我是無性戀

美國一對連體嬰卡門（Carmen）與露皮塔（Lupita）各自擁有心臟、肺部、胃和兩隻手，但自胸部以下緊密相連，共用消化系統和生殖系統等。醫生曾經斷言她們活不過三天，不過如今她們平安成長到25歲，卡門甚至結婚了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。