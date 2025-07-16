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泰拳男遭兩比特犬偷襲影片瘋傳：無人敢幫 苦戰5分鐘結局曝光

香港01／ 撰文：喬納森
查維斯出盡九牛二虎之力，才成功將2隻比特犬壓制在地上。（影片截圖）
查維斯出盡九牛二虎之力，才成功將2隻比特犬壓制在地上。（影片截圖）

巴西發生比特犬偷襲事件！有男子在街頭跑步時突遭2隻比特犬攻擊，幸而該男子受過泰拳訓練，立即成功壓制住兩犬。男子將兩犬壓在地上糾纏了5分鐘，過程被途人拍下在網絡上瘋傳，事後男子表示驚險，指比特犬十分強壯有力，要不是他接受過體能訓練，可能會撐不住被咬死。

綜合外媒報道，事發在6月29日上午，33歲男子查維斯（Ernesto Chaves）在巴西聖保羅蓬塔波朗的街頭跑步，正前往健身室做運動，其間突然被2隻比特犬走近襲擊。

男子將兩比特犬壓制地上

有途人拍下事發影片，從影片可見，查維斯出盡九牛二虎之力，才成功將2隻比特犬壓制在地上，但兩犬不斷想掙脫再起身攻擊，查維斯則用身體將兩犬重重地壓在地上，最終有人幫忙用繩子把2犬綁起，待警方抵達將兩犬帶走，狗主人其後現身兼道歉。查維斯事後發現腿部受傷，手指骨折。

查維斯事後猶有餘疚地表示，「我當時以為自己快死，我和兩犬狗搏鬥了5分鐘，實在非常累」。他指遭比特犬攻擊時曾放聲求救，但是無人敢靠近幫忙，幸好他識打泰拳及柔道，靠平時的訓練才成功壓制兩犬。

男子事後表示：有可能被咬死

查維斯表示希望影片能對大眾起警惕作用，狗主要控制住這類犬隻，他指若不是接受過訓練，有可能已被咬死，「我當時快要沒有力氣了，也許再多個幾分鐘，我就死了，這種狗非常強壯」。

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文章授權轉載自香港01》

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