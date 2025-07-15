影／新人類？世界最長下巴YTR爆紅 日男喝牛奶沒長高「下巴反變長」

南華早報15日報導，日本一名Youtuber號稱擁有「世界最長下巴」而在網路爆紅，從原本飽受嘲笑與愛情挫折的外貌困擾，轉化為獨特個人品牌，如今擁有逾75萬名社群粉絲，更以自身經歷提倡自我接納，獲得網友廣大迴響。

這名男子網名為「城之內」（Jonouchi），自稱是「擁有世界最長下巴的YouTuber」，目前在YouTube擁有約35萬訂閱，另有超過40萬人在其他平台追蹤他。「Jonouchi」應取自日本知名漫畫作品《遊戲王》中的「城之內」，該角色的下巴特別長，是不少粉絲心目中的下巴迷因始祖。

城之內回憶，3歲前外貌與常人無異，但5歲時下巴已明顯變長，小學5年級時被同學說「你的下巴真的很長」，他才真正意識到自己的外貌異常；他透露，家中無其他成員有相似特徵。

城之內笑著說，當時他每天喝牛奶想要長高，結果「只有下巴長長了」。

城之內也曾接受牙科X光檢查，當時醫師驚訝直呼「從未見過這種下巴」。儘管X光顯示骨骼結構異常，但醫師已經排除遺傳與鈣攝取過量等原因，確切病因仍未可知。

特殊外貌造成城之內不少困擾，他讀書時期曾被取綽號「下巴」，而且也因為下巴遭到心儀對象拒絕。

所幸城之內最終選擇坦然面對，以幽默的方式在社群展現自我，並且將外界認為的缺陷轉化為個人特色。

城之內經常在影片中自嘲外貌，也不避諱談論身高或其他外貌焦慮。

城之內的影片與言論在日本引發熱烈討論。網友留言表示：「他下巴的角度真的太獨特了，未來考古學家可能會以為他是新人類。」另有人稱讚：「這種人通常很善良，因為曾經被傷害過，才更懂得溫柔待人。」也有網友笑說：「希望增加的是他的訂閱數，不是下巴。」