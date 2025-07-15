婚禮派對成命案現場！印度男要求「雞肉多一點」慘遭刺殺身亡

爺爺說：「馬鈴薯是食物，羊駝是生命。」他的話一向很簡單，讓西文基礎班的我一聽就懂，卻又需要思考良久。我望向周遭，湖光映爍在平坦的大地之上，遠邊的天際橫亙著朦朧山影，好像世界的邊界，思緒到了那裡，已在時間與空間的尺度之外。

2025-07-15 09:50