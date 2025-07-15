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婚禮派對成命案現場！印度男要求「雞肉多一點」慘遭刺殺身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子因要求多一點雞肉遭到刺殺身亡。示意圖／AI生成
印度一名男子因要求多一點雞肉遭到刺殺身亡。示意圖／AI生成

婚禮應該是開開心心的場合，然而印度一場婚禮宴會竟變成兇殺現場。一名男子因為婚禮餐點數量問題和工作人員起衝突，結果慘遭刺殺身亡。

根據《NDTV》報導，印度一名男子日前參加朋友在自家農場舉辦的婚禮派對，男子拿取食物時，向負責分配雞肉的工作人員抱怨量太少，要求再多給一塊，結果雙方竟因此爆發激烈口角。

衝突越演越烈，在兩人爭執當下，工作人員疑似將用來切洋蔥的廚房專用刀具刺向男子，導致男子失血過多當場喪命。

根據《India Today》報導，犯嫌已被逮捕，警方表示兩人發生爭執時都處於醉酒階段，目前已立案調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衝突 婚禮 命案 印度

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