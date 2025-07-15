快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

美國連體嬰姊妹結婚「不是三人行」！她堅持單身：我是無性戀

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一對連體嬰結婚。示意圖，非當事人。圖／AI生成
美國一對連體嬰結婚。示意圖，非當事人。圖／AI生成

美國一對連體嬰卡門（Carmen）與露皮塔（Lupita）各自擁有心臟、肺部、胃和兩隻手，但自胸部以下緊密相連，共用消化系統和生殖系統等。醫生曾經斷言她們活不過三天，不過如今她們平安成長到25歲，卡門甚至結婚了。

根據《People》《Today》等外媒報導，卡門與露皮塔出生於墨西哥，兩人共用身體部分器官，露皮塔的肺活量只有40%、脊椎嚴重側彎，為了兩人的健康，父母帶她們移居美國，希望獲得專業的醫療協助。然而經過評估，這對連體嬰姊妹最後決定不要分開，她們認為手術風險太大，可能導致死亡，她們無法承受失去對方的可能性，寧願一輩子黏在一起好好活下去。

2020年卡門透過交友軟體認識一名男子丹尼爾（Daniel McCormack），兩人墜入愛河，至於曾表示自己是「無性戀」的露皮塔也希望卡門可以有個好歸宿，「我知道這對她來說很重要」。三個人的相處模式並沒有太多阻礙，有時候卡門太想和丹尼爾在一起時，就由露皮塔決定要去哪吃飯、做什麼活動。

今年5月，卡門和露皮塔在YouTube頻道上更新近況，影片快結尾時，才提到卡門和丹尼爾已經在去年低調結婚了，並舉辦了小型親友團婚禮。卡門強調，「是我們（指她和丹尼爾）結婚了，不是我們（指她、露皮塔和丹尼爾）結婚」，露皮塔也重申，「我沒有結婚，也不想結婚」。

雖然卡門和丹尼爾都喜歡小孩，但並沒有生小孩的打算，卡門表示自己很樂於當毛小孩的媽媽，而且卡門和露皮塔患有子宮內膜異位症，月經也不規律，因此無法懷孕。

連體嬰 結婚 單身

延伸閱讀

暖警40年捐1400萬消息曝光 電話湧爆澳花所...還有人要幫他找老婆

美國街頭驚見「人皮泰迪熊娃娃」！駭人照片曝光 警出動結局逆轉

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫｜元氣網

菲律賓連體嬰來台求醫 20年後成慈科大護理公費生

相關新聞

婚禮派對成命案現場！印度男要求「雞肉多一點」慘遭刺殺身亡

婚禮應該是開心的場合，然而印度一場婚禮宴會竟變成兇殺現場。一名男子因為婚禮餐點數量問題和工作人員起衝突，結果慘遭刺殺身亡。

美國連體嬰姊妹結婚「不是三人行」！她堅持單身：我是無性戀

美國一對連體嬰卡門（Carmen）與露皮塔（Lupita）各自擁有心臟、肺部、胃和兩隻手，但自胸部以下緊密相連，共用消化系統和生殖系統等。醫生曾經斷言她們活不過三天，不過如今她們平安成長到25歲，卡門甚至結婚了。

影／新人類？世界最長下巴YTR爆紅 日男喝牛奶沒長高「下巴反變長」

南華早報15日報導，日本一名Youtuber號稱擁有「世界最長下巴」而在網路爆紅，從原本飽受嘲笑與愛情挫折的外貌困擾，轉...

全身皆可用！南美洲艾馬拉人的羊駝經濟

爺爺說：「馬鈴薯是食物，羊駝是生命。」他的話一向很簡單，讓西文基礎班的我一聽就懂，卻又需要思考良久。我望向周遭，湖光映爍在平坦的大地之上，遠邊的天際橫亙著朦朧山影，好像世界的邊界，思緒到了那裡，已在時間與空間的尺度之外。

佛教界醜聞！泰版「紅姐」疑色誘高僧偷拍勒索 涉10高僧8萬照片

泰國佛教界傳出震撼醜聞！有「蛇蠍美人」之稱的女子「Golf」，被指是泰版「紅姐」，她涉色誘多名高僧與之發生性關係，並偷錄過程進行勒索。

家中開派對！泰國2歲女童誤吃「大麻軟糖」中毒 大腦恐永久受損

毒品禍害深遠，必須遠離！有家庭舉辦慶生派對，有參加者攜帶小熊造型的大麻軟糖出席派對，該家庭中的1名2歲半女童…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。