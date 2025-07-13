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寺廟驚見棄嬰！僧人發文幫尋親 幾分鐘後15歲媽媽現身：別讓我坐牢

香港01／ 撰文／李納德
泰國有僧人日前在網上發文，為1名初生嬰兒尋親。示意圖／Ingimage
泰國有僧人日前在網上發文，為1名初生嬰兒尋親。示意圖／Ingimage

怎能隨處棄置自己的親生骨肉！泰國有僧人日前在網上發文，為1名初生嬰兒尋親。事緣有僧人發現廟外有狗隻吠叫，出門驚見有人將嬰兒棄置在木台上，僧人遂於facebook帖代嬰兒尋親，原本已打定輸數，只想碰碰運氣，未料數分鐘後已「完成任務」，1名15歲中四女生主動聯絡，其後經確認是男嬰的生母，又稱願意照顧孩子，哀求僧人「請不要讓我坐牢」。當地傳媒接觸到涉事女生，她承認男嬰是她和交往2年的男友所生，當天分娩後不知所措，便在友人協助下棄嬰。

僧人聞狗吠發生初生嬰

泰媒報道，事發於伊善地區布里蘭府，有寺廟僧人發現有棄嬰，而且是初生嬰兒，74歲僧人查坦（Sunthorn Chatthan）決定將嬰兒照片發到個人facebook帳戶尋親。查坦透露日前早上寺廟外有狗隻不停吠叫，他出門查看，發現有嬰兒被放在1張木台上，隨即通知其他僧人，請來附近醫院的醫生趕至檢查，確認嬰兒體重過輕，但整體健康狀況良好。

發帖尋親 15歲女學生認錯

查坦稱僧人們一起決定發棄嬰的照片到社交平台，希望能尋獲家長，本以為會無人承認，惟不久即有人發訊息聯絡，對方是1名只有15歲的中四女生，報稱是嬰兒生母。少女苦苦哀求，稱已知錯，「請不要讓我坐牢，我會照顧他，我還是個學生」。他們詢問一些細節後確認對方身份，便刪除帖文。

不敢告訴祖母 朋友載她棄嬰

當地傳媒聯絡到該名女生，她表示已和男友交往2年，懷孕幾個月時她就有所察覺，但她和祖母同住，不敢告訴對方自己已懷孕。事發當天她腹部劇痛，突然就將寶寶分娩出來，她不知所措向朋友求助，最終朋友駕電單車載她將嬰兒棄置到寺廟。女生稱對事件感後悔，承諾會好好照顧兒子，她暫未被提告。

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文章授權轉載自《香港01》

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