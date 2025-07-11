巴基斯坦16歲女拒刪TikTok帳號 父親稱「為了榮譽」殘忍開槍殺害
巴基斯坦警方今天表示，1名父親因女兒拒絕刪除短影音平台TikTok的帳號，而開槍將她殺害。
根據法新社取得的警方報告，調查人員表示，這名父親8日「為了榮譽」而將他的16歲女兒殺害，隨後遭到警方逮捕。
這起案件發生在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）鄰近的拉瓦爾品第市（Rawalpindi），當地警方指出，死者家屬原本還試圖將本案「描繪」成自殺案件。
上月，巴基斯坦1名17歲女網紅尤沙夫（Sana Yousaf）在家遭一名追求不成的男子殺害。
尤沙夫在TikTok等社群平台擁有超過百萬粉絲，她透過影片分享她喜愛的咖啡廳、保養品與傳統服飾等。
TikTok在巴基斯坦深受歡迎，部分原因是對當地識字程度低的民眾來說很好上手。
巴基斯坦女性透過TikTok獲得收入與觀眾，這對一個只有不到4分之1的女性參與正規經濟活動的國家來說很罕見。
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