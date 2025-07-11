槍殺父母後上網裝哀悼 美17歲少女自導自演「懸案」被捕
美國喬治亞州一名17歲少女涉嫌開槍射殺母親與繼父。令人驚訝的是，少女犯案後，還假裝傷心在TikTok上高調發影片「哀悼」，更私訊專門報導犯罪實錄的網紅，要對方來調查自家發生的命案。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，17歲的莎拉（Sarah Grace Patrick）和母親克莉絲汀（Kristen Brock）、繼父詹姆斯（James Brock）以及妹妹同住。今年2月20日時，莎拉趁克莉絲汀和詹姆斯熟睡時開槍射殺兩人，隔天5歲的妹妹進到房間才發現遺體。
不過莎拉並沒有低調來避免調查，反而在社群平台TikTok上傳多支影片。她假裝傷心地哀悼父母，在影片中說「自己很想念他們」、「我的人生就像一場不會結束的恐怖電影」等。
令人驚訝的是，她不但錄製影片，還主動連絡一名專門剪輯犯罪實錄影片的網紅，請對方報導這起「無人破案」的案件。她也主動聯絡繼父的朋友，拜託對方「替她說話」，要他也拍攝影片替自己洗白。
莎拉一直到案發近5個月後才遭起訴。警方調查發現，事發當時，就是她本人撥電話報案，甚至一度謊稱「有人闖入住家」。日前她主動到警局投案，被控兩項謀殺與兩項加重攻擊罪，將以成年人身分接受審判。
警方目前尚未釐清莎拉的犯案動機，但不排除有其他共犯。若罪名成立，莎拉將面臨終身監禁，且不得假釋。
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