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懷疑妻子出軌男同事！中年漢1招自揭戴綠帽7年 大怒打爆姦夫眼骨

香港01／ 撰文：田中貴
男被告喬納森和妻子結婚14年，當中喬納森2020年被診斷出患有白蝕症（亦稱白班症），令他無法長時間在陽光下。（網上圖片）
男被告喬納森和妻子結婚14年，當中喬納森2020年被診斷出患有白蝕症（亦稱白班症），令他無法長時間在陽光下。（網上圖片）

戴綠帽當然令人氣憤，但打傷姦夫隨時惹上官司。新加坡1名患有白蝕症（亦稱白斑症）的人夫懷疑妻和已婚男同事有染，遂冒充男同事身份與妻子傳短訊，證實其婚外情長達7年，一氣之下相約姦夫談判，其間向對方拳打腳踢，打到姦夫眼眶骨折。男被告日前認罪，辯方律師求情時表示，被告妻子陪伴出庭，繼續留在其身邊，一起接受心理輔導，法官將會作出裁決。

被告和妻子結婚14年

當地媒體於6月報導，53歲男被告喬納森（譯音）和妻子結婚14年，當中喬納森2020年被診斷出患有白蝕症（亦稱白斑症），令他無法長時間待在陽光下。

意外見到妻子手機彈出酒店廣告

事發2023年7月31日傍晚，喬納森無意中見到妻子手機跳出1則酒店客房促銷的Google通知，他起疑翻查妻子搜尋紀錄，發現她曾上網搜尋加東一帶的酒店客房。喬納森於是質問妻子，但她否認外遇，只承認自己和1名41歲已婚男同事在加東午膳。喬納森致電該名男同事，對方同樣堅稱他們只是朋友。

冒充身份互傳短信證實出軌7年

喬納森仍有懷疑，2023年8月5日上午，將自己其中1個電話號碼存入妻子手機內，並在聯絡人欄上輸入該名男同事的名字。喬納森冒充身份和妻子互傳短信，意外發現妻子早於2017年就已經紅杏出牆，和對方發展婚外情。

激動打傷姦夫 即日自首

喬納森相約妻子和姦夫當日下午3時許，前往光明山通道1間公寓附近樓下談判，喬納森更要求對方妻子出席，但姦夫稱妻子不在附近。喬納森在談判期間表現激動，向姦夫拳打腳踢，導致姦夫右眼瘀青、左臉腫脹，以及右眼眶底骨折等，喬納森眼見自己闖禍，即日前往警局自首。

被告認罪求情 妻子願留身邊

喬納森事後被控1項蓄意傷人罪名，被告認罪求情指，以為自己有1位賢淑妻子，結果每次送她上班，原來送她出軌，令到他傷心痛苦。辯方律師亦表示，被告當時無意訴諸暴力，對此感到後悔，被告妻子陪伴他出庭，選擇繼續留在身邊一同接受心理輔導，一家人嘗試走出陰霾，法官將於本月底作出判決。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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