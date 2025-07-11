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日本85歲神勇嬤！從九州步行1295公里到東京 歷時3年多達成壯舉

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本85歲阿嬤河野久美子幾年前立志從北九州市徒步走到東京都，她與隊友本月稍早抵達終點東京都日本橋，前後用3年多的時間，分階段走完1295公里，順利達成這項壯舉。圖取自Google maps
日本85歲阿嬤河野久美子幾年前立志從北九州市徒步走到東京都，她與隊友本月稍早抵達終點東京都日本橋，前後用3年多的時間，分階段走完1295公里，順利達成這項壯舉。圖取自Google maps

日本85歲阿嬤河野久美子幾年前立志從北九州市徒步走到東京都，她與隊友本月稍早抵達終點東京都日本橋，前後用3年多的時間，分階段走完1295公里，順利達成這項壯舉。

「讀賣新聞」今天報導，河野本月5日下午3時過後，在親友的見證之下，於一片加油聲中抵達終點。她高興地說：「感到無上的幸福」。

河野是長距離步行健將，曾多次參加相關活動，並萌生念頭「希望體驗達成遠大目標的喜悅」。她2016年左右開始考慮「長征東京」，後來在2021年12月5日從北九州市小倉北區的勝山公園，正式啟程。

她與78歲親戚合馬晶子結伴而行，每天走10到30公里後，就搭乘新幹線等交通工具返家，下次再透過鐵路，從前一次結束的地方繼續行走。隨著中間歇腳處距離北九州市愈來愈遠，她們後來會在停留的地方休息一到兩天。

她們以一到兩個月長途步行一次的頻率，持續往東京邁進，不過考量身體狀況，會避開天氣炎熱的7到8月。而她們在北九州市的家人能透過智慧型手機，掌握她們的位置，也曾經提供她們餐廳等資訊。

河野與合馬2021年12月啟程到2025年7月結束旅程，歷時3年7個月，期間有68天投入這項挑戰，平均每天步行約19公里。

她們回憶，靜岡縣與神奈川縣交界處的箱根山區，因為高低差很大，這邊是「最累的路段」。

而她們一路上在身上別著寫有「替夢想而走 小倉到東京」的號碼布，也引起路人與外國觀光客的關注。許多人看到她們的號碼布紛紛替她們加油打氣。

她們認為此行「再度確認走路的快樂」，也立下未來的新目標，就是「參加全國各地舉辦的長途步行大賽」。

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