挖池搭椅自製野溪溫泉！北海道溫泉源頭遭擅闖 旅館水量不足被迫部分停業

根據日媒「HTB北海道新聞」報導，北海道後志地區蘭越町一間溫泉旅館近日發現，有人擅自闖入距離旅館約200公尺的溫泉源頭，不僅以石塊築堤攔水，還打造簡易野溪溫泉，導致泉水流量減少，使旅館不得不暫時關閉部分溫泉設施。

位於當地的「ニセコ五色溫泉旅館」表示，7月初發現源泉周邊被改造成一處露天池，原本自然流動的地形遭挖掘成凹地，現場甚至還出現簡易木製座椅、坐墊與水管，疑似為了將泉水稀釋調降溫度，方便泡湯。經營該旅館的佐藤觀光負責人佐藤直樹也指出，事件發生後，泉水供應量明顯減少，導致原本開放的兩處浴池僅能維持一處運作，該地區屬國定公園，擅自改變地貌恐已觸犯《自然公園法》。

負責人也無奈表示：「在這裡經營已近百年，維護溫泉源頭需要龐大人力與資源，懇請外人不要再擅自破壞地形。」預防犯罪專家京師美佳指出，若有人未經許可進入並擅自變更設施，可能已構成非法入侵。她建議旅館可在通往源泉的入口設置監視器，不僅能確保個人隱私不被侵犯，也利於蒐集證據，一旦進入司法程序，將有助於警方調查與後續處理。她也提醒，即使是在山區，只要裝設價格數千日圓的紅外線狩獵攝影機，就能有效記錄侵入者行動。此舉不僅可防範再次闖入，也有助維護業者權益。