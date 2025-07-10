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貴州女醫生加拿大遇1歲童窒息 用哈姆立克法2分鐘成功急救

香港01／ 撰文：許祺安
貴州女醫生用哈姆立克法2分鐘成功急救男童。（影片截圖）
貴州女醫生用哈姆立克法2分鐘成功急救男童。（影片截圖）

陸媒《瀟湘晨報》報導，一名來自貴州的女醫生在加拿大遇到一名1歲窒息孩童，當機立斷用哈姆立克法（謙烈治法）進行急救，2分鐘即將孩子救下。

據陸媒報道，救人者鄧女士表示，她們一家人來自貴州，半年前來到加拿大工作。6月27日下午，一家人在基隆拿（基諾納，Kelowna）市的公園打球離開時，聽到有人大喊「help！help！」鄧女士見到她的一個華人朋友和當地老人正在試圖施救一個1歲左右的孩子，孩子的母親在一旁驚慌失措。

鄧女士上前發現，孩子已經口唇青紫、四肢癱軟、呼吸微弱。憑藉着多年的行醫經驗，鄧女士判斷孩子是痰栓堵塞導致窒息，立刻把孩子接過來用哈姆立克法進行急救，對孩子胸肺進行擠壓，讓旁邊的人托着孩童的頭。2分鐘後，孩子終於發出了喘息，此時消防也趕到了，孩子脫離了危險。

鄧女士稱，她在中國大陸讀了6年醫學院校，做了13年醫生，西醫和中醫都會，在中國大陸也接受過醫院的急救培訓。

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文章授權轉載自《香港01》

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