快訊

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

大雨未歇！高雄宣布「6個行政區」明天停班停課

說中文被針對！陸客遊日見民宿四國語言告示 「1特殊對待」掀怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸網友在社群平台「小紅書」上發文，分享在日本大阪民宿的親身經歷，引起不少討論。示意圖／ingimage
一名大陸網友在社群平台「小紅書」上發文，分享在日本大阪民宿的親身經歷，引起不少討論。示意圖／ingimage

近日一名中國大陸網友在社群平台「小紅書」上發文，分享在日本大阪民宿的親身經歷，引起不少討論。原PO貼出一張照片，顯示房內張貼了一張用四種語言（英文、日文韓文中文）寫成的告示，提醒住客在夜間保持安靜。

從原PO分享的圖片中，可見英文、日文與韓文版本皆註明「晚上11點後請保持安靜」，但唯獨簡體中文版本寫的是「晚上9點以後請保持安靜」。這樣的時間差讓原PO直呼不解，此離譜的告示讓他語無倫次且大受震撼。

貼文底下，不少大陸網友也不滿表示，「只有中文寫漢字數字，怕別人看出來是吧」、「給他圈出來打個問號」、「發民宿名字啊，要避雷」、「不理解，這要是在北美就是妥妥的歧視，可以直接舉報」，還有網友開玩笑稱「是因為時差嗎？」、「所以九到十一點，美日韓三國要開會是嗎」。

該篇貼文也被「日本省錢小站」轉發至臉書，引起台灣網友討論，「大概是希望講中文的人早點睡吧，畢竟醒著通常只會搞事」、「因為他們需要兩個小時的『暖身時間』」、「基本分貝起跳不一樣」、「懂的都懂，而且中文的數字就寫中文，也避免了其他國家的人誤會」。

事實上，不久前大阪一家餐廳在店門口張貼中文告示，寫著「有很多人沒有禮貌，拒絕接待中國顧客」，此舉立即在網路上掀起批評聲浪，被指涉歧視。事件曝光後，該餐廳所屬的SASAYA集團出面道歉，表示該做法是店家負責人未經公司同意擅自張貼，並強調不代表公司立場，目前相關告示已經撤下。

韓文 民宿 日本 日文 小紅書 大阪 中文

延伸閱讀

聊得很開心？歐巴馬、川普神秘對話全被拍 記者爆真相「邀他去這」

禁觀光客申請！日本擬10月起調整駕照換發制度 台灣暫不受影響

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

搭飛機別穿這樣！美醫師、空服員列「NG穿著」：恐影響健康與逃生

相關新聞

男為防新冠疫情讓兩兒「與世隔絕」 哥哥9歲還包尿布不會說話

今年四月，義大利皮埃蒙特省（Piedmont）因暴雨引發洪災。當地警方前往一處農場疏散居民時，意外發現裡面有一對小兄妹，分別9歲和6歲卻都還不會說話，甚至還穿著尿布，過著與世隔絕的生活。

男子約會一個月發Excel帳單要女方還錢 全網直呼：快逃！

國外一名女網友在社群平台上發文，說自己跟一名男子認識後約會了幾次，本來覺得可能有機會交往。不過月底時男子竟然傳來一份Excel表格，裡面詳細列出約會過程中的所有花費，要女子記得還錢，讓她當場傻眼。

說中文被針對！陸客遊日見民宿四國語言告示 「1特殊對待」掀怒火

近日一名中國大陸網友在社群平台「小紅書」上發文，分享在日本大阪民宿的親身經歷，引起不少討論。原PO貼出一張照片，顯示房內張貼了一...

影／眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬包車白跑一趟

香港南華早報報導，馬來西亞一對老夫婦在網路看到一段觀光纜車的旅遊宣傳影片，深受吸引，特地從吉隆坡出發，花了3小時到霹靂州...

腦死孕婦成為胚胎容器！喬治亞州史密斯案為何爭議？

2025年2月，30歲的喬治亞州居民艾德里安娜．史密斯（Adriana Smith）因為劇烈頭痛就醫，醫師處方止痛藥物後讓她返家休養。隔天上午，史密斯出現呼吸困難的症狀，男友隨即帶她前往艾默里大學醫院（Emory Healthcare）求診，醫師在史密斯腦中發現多處血栓，數小時後，史密斯被宣告腦死。然而，在史密斯的家人尚未有機會商討後續要對史密斯進行何種程度的醫療處置前，他們卻被告知，醫院已經在未徵詢病患家屬的情況下，先行決定以機器繼續維持史密斯的心跳與呼吸。

近半美國成年人沒喝夠水？ 專家破解六大「補水迷思」 不是口渴才喝

根據「National Geographic」報導，美國調查公司 CivicScience 於2023年針對約2900名美國成年人進行的調查，約有一半受訪者每日未攝取到建議水量。專家指出，這可能與人們對「補充水分」的六大迷思有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。