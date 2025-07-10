開車300公里後才發現 健忘老翁「妻子掉在加油站」急報警

法國一家人出國度假，沒想到62歲的老翁在行程中途加油時，不記得太太還沒上車，就這樣把太太忘在高速公路加油站。老翁一直到開了300公里後才發現，趕緊報警求助。

據法國3台（France 3）報導，這起烏龍事件發生在7月5日凌晨4點半左右。當天62歲的老翁開車載著妻子與22歲女兒準備前往摩洛哥，經過加油站時停下來休息，太太也下車上廁所。不過老翁加完油以後忘記太太還沒上車，就這樣驅車離開，一直到4個小時後才發現車上少了一個人。

拉德地區（Lardes）警方受訪時表示，老翁打電話報案時語無倫次，講不清楚是在哪個加油站停車，也不記得加油站的確切位置。更離奇的是，雖然22歲的女兒也在車上，但卻沒有發現媽媽不見，因為她整路都睡得很熟。

警方搜索了好幾個高速公路休息站，卻始終找不到老翁的妻子，甚至開始懷疑老翁是刻意犯案拋棄妻子。後來警方透過電信業者協助，定位手機訊號後發現，妻子在距離老翁報案300公里遠的地方。從凌晨4點半她發現被「丟包」以後，就一直待在原地，等家人回來接她。

警方調查後確認老翁並無不良意圖，真的只是單純健忘，所以沒有予以懲戒。一家人團聚後又再次上路，順利踏上開往摩洛哥的旅程。