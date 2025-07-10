男為防新冠疫情讓兩兒「與世隔絕」 哥哥9歲還包尿布不會說話

今年四月，義大利皮埃蒙特省（Piedmont）因暴雨引發洪災。當地警方前往一處農場疏散居民時，意外發現裡面有一對小兄妹，分別9歲和6歲卻都還不會說話，甚至還穿著尿布，過著與世隔絕的生活。

據當地媒體《晚間郵報》（Corriere della Sera）報導，這戶人家住在位於都靈（Turin）近郊的勞里亞諾山區（Lauriano），就連要去到這戶住宅，都只有一條穿越森林的小徑能到。警方到場時發現，兩名孩童身體無明顯病痛，但在任何戶政、教育或醫療系統都沒有登記資料，就連附近村民也沒見過他們。

據悉，這戶人家來自荷蘭，54歲的父親是金屬雕塑家，母親則是家庭主婦。兩人在德國生下孩子，於疫情期間搬至義大利。由於父親堅信新冠病毒是實驗室製造的，認為現在外界還很危險，所以讓孩子與世隔絕來保護他們。夫妻倆宣稱孩子在家自學，家中也有充足的食物、書籍與玩具，但警方發現，孩子根本不會說話，也不會閱讀或寫字，甚至對彼此還有攻擊性。

孩子的父親表示，他將農舍改造成自給自足的住家，斷絕外界能源與水源，就是為了要保護自己的家人。他聲稱自己是因為愛孩子，所以才會將孩子關在家，但當局認為夫妻倆無法提供適當照護與教養，已將孩子送往安置機構。

其實這並不是第一次發生類似事件，西班牙之前也有父親因為擔心病毒感染，將孩子隔離在家長達三年，後來才意外曝光。