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影／眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬包車白跑一趟

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬來西亞網上出現一段AI虛構的纜車宣傳影片，有人信以為真，大老遠跑到當地才發現是假的。圖為該AI影片畫面，就連這名主持人也是AI生成。圖/取自@MothershipSG在X的照片
馬來西亞網上出現一段AI虛構的纜車宣傳影片，有人信以為真，大老遠跑到當地才發現是假的。圖為該AI影片畫面，就連這名主持人也是AI生成。圖/取自@MothershipSG在X的照片

香港南華早報報導，馬來西亞一對老夫婦在網路看到一段觀光纜車的旅遊宣傳影片，深受吸引，特地從吉隆坡出發，花了3小時到霹靂州（Perak），希望欣賞高空美景，沒想到入住飯店一問之下才發現，該景點根本不存在。影片從頭到尾，包括沿路介紹與訪問遊客的主持人，都是人工智慧（AI）捏造生成；而且白跑一趟的受害者還不只這對夫婦。

霹靂州烏瓜烏魯（Kuak Hulu）一家飯店員工6月30日在社群平台發文表示，一對老夫婦入住後詢問附近是否有風景纜車。起初她以為兩人開玩笑，跟他們說當地沒有相關景點，也坦言小鎮本身乏善可陳。

沒料到這對夫妻堅稱看過影片介紹該景點，畫面中還有一名電視主持人搭乘纜車並訪問遊客。員工這才解釋，影片內容其實是由AI生成的虛構畫面。

影片中，一名女主持人搭乘纜車欣賞森林與山景，沿途還訪問一些遊客，這些人對著鏡頭微笑，分享他們的興奮體驗。影片中也出現主持人在一家能俯瞰山景的餐廳享用高級餐點的畫面。

飯店員工描述，起初婦女根本不相信，直到反覆解釋才肯接受事實。婦女一度情緒激動，揚言要控告影片中的主持人，她最後無奈說：「為什麼他們要這樣騙人？」

整起事件在網路上掀起熱議。根據馬來西亞媒體Says報導，還有一名網友表示，他的父母也受到AI影片欺騙，甚至花了約2120美元（約台幣6萬2518）包車去一睹美景。

許多網友擔心AI虛構影片對現實造成影響，呼籲政府盡快修法加強監管。

有網友留言：「大老遠跑一趟，結果發現被騙，真的太讓人難過了。」也有人直呼：「年輕人看了都可能被騙，何況是老人家，我也是看留言才知道是假的。」

目前，馬來西亞尚未針對AI或機器學習設立明確的法律規範。不過，去年12月，該國成立國家AI辦公室，致力推動相關政策與立法。

馬來西亞 餐廳 飯店 纜車 社群 景點 影片 吉隆坡

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